uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Opinião | 14-01-2026 21:00

2025: mesquitas imaginárias, as atracções da Chamusca, dinossauros sem poleiro e outros acontecimentos

Emails do outro mundo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Imparável Manuel Serra d’Aire

Imparável Manuel Serra d’Aire
Em tempo de balanço com a chegada ao fim do ano da graça de 2025, não posso deixar de debitar a minha lista de acontecimentos do ano nesta região ribatejana de toiros, cavalos e outros animalejos. A liberdade religiosa neste país republicano e laico ganhou novo significado com a manifestação realizada no Dia de Portugal em Samora Correia contra a construção de uma hipotética mesquita, numa folclórica cruzada quixotesca que me divertiu pelo anedótico do episódio. E ver um candidato do PS às autárquicas envolvido nesse cortejo carnavalesco, e as desculpas esfarrapadas que depois debitou quando foi apertado pelo partido, constituiu a cereja no topo do bolo. O resultado que a personagem viria a obter nas eleições foi mais um sinal de que Deus existe e não dorme.
A quem Deus também não deu uma mãozinha foi aos comunistas do concelho de Benavente, que perderam a última câmara ‘vermelha’ que existia no Ribatejo para uma política social-democrata com ares de Barbie, a conhecida boneca que é uma das prendas mais populares entre as meninas. Mas atenção: a senhora já anunciou que não está para brincadeiras.
A saga “Parque Jurássico” teve novo capítulo em 2025, embora já com alguma perda de fulgor, o que é normal nas sequelas que se arrastam. Os actores já não revelam o nível de outros tempos e de outros protagonistas, nem os enredos são tão cativantes. Mas ver exemplares como Dionísio Mendes em Coruche e Francisco Madelino em Salvaterra de Magos voltarem a tentar a sua sorte para chegarem às presidências dos respectivos municípios não deixou de despertar atenção e suscitar curiosidade quanto ao desfecho. E o mesmo se passou com a candidatura do ex-autarca de Almeirim, Pedro Ribeiro, em Santarém. A conclusão óbvia é que, para a maioria dos espectadores, os filmes tiveram final feliz.
Em Santarém, o ano acabou com mais um anúncio impactante (como se diz agora), envolvendo a estação ferroviária, tema recorrente do debate político nas últimas décadas. Parece que agora há a ideia de mudar a paragem dos comboios para perto do novo Hospital da Luz. Depois da variante ferroviária e da nova estação que nunca saíram do papel, da eliminação das passagens de nível que continua por fazer, os escalabitanos já correram a comprar os foguetes para celebrar a inauguração da nova estação - assim a longevidade lhes permita chegar à segunda metade deste século e, já agora, ver também os aviões a aterrarem em Benavente e o TGV a rasgar Portugal.
Prosseguiu com indesmentível denodo a saga de remodelação das piscinas municipais da Chamusca, obra que já dura desde 2019 e ninguém sabe quando acabará. O tempo decorrido já dava para construir duas ou três piscinas de raiz. À atenção do novo presidente da câmara: não estrague o que vem de trás, pois piscinas construídas há muitas; mas piscinas em remodelação eternamente são uma raridade. Há que promover esse património e transformá-lo em atracção turística, ombreando com os muito concorridos engarrafamentos de trânsito na ponte da Chamusca, indubitavelmente os maiores do Ribatejo.
Um abraço congelado do
Serafim das Neves

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar