A maioria das fardas não tem nódoa

Estas últimas semanas têm sido particularmente penosas e constrangedoras para as forças de segurança, com dois episódios que marcaram a agenda mediática: um referente à acusação a dois polícias pela prática de atos hediondos e desumanos cometidos numa esquadra; e um outro relativo a um agente detido na passada semana por integrar uma famigerada organização extremista de matriz ultranacionalista, ou direita-radical, intitulada 1143. Ora, estes casos, por muito isolados que sejam, dão lastro à velha discussão sobre o nível de infiltração da extrema-direita nas forças policiais e, pior, põem em séria crise a reputação e confiabilidade destas instituições perante os cidadãos, sendo o dano ainda maior quando estamos a falar de verdadeiros esteios da democracia que, de certa forma, são o termómetro da estabilidade e paz social.

Não menorizamos de forma alguma a gravidade associada a estes factos, mas, como muitas vezes apelámos, é preciso ter muito cuidado — sobretudo os interlocutores com funções de responsabilidade, quer na política, quer na comunicação — para evitar fazer exercícios pouco sustentados, sem evidências científicas, que podem alimentar falsas perceções, ou pior, demonizações e estereótipos errados, que maculam milhares de respeitosos profissionais que prestaram um singular e solene compromisso de defender a Constituição e dar a vida em prol de terceiros, se preciso for. Este é um juramento que não se pode questionar de ânimo leve, por muito que estes episódios mereçam o nosso veemente repúdio. Como comandante da polícia, como presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, e também como jurista, não posso deixar de manifestar a minha vergonha e desagrado, já que isto é a antítese da essência policial.

O sistema democrático, com todos os seus contrapesos, soube responder em ambas as situações, tendo os suspeitos sido investigados, detidos e levados à justiça, no primeiro caso pela própria PSP — Comando Metropolitano de Lisboa, que agiu bem e agiu rápido, e, no segundo, pela Polícia Judiciária (PJ), que deteve mais 36 pessoas por promoção organizada de crimes de ódio e apelo à violência contra minorias, com destaque para os migrantes, numa operação que visou responder aos crimes de ódio que, por várias razões, não têm parado de aumentar, com um crescimento de 318% entre 2020 (132) e 2024 (421), uma realidade bem diferente da dos 64 casos em 2025, referidos pelo director da PJ na semana passada.

Mas será que temos mesmo um problema endémico de infiltração das forças de segurança pela extrema-direita como acontece noutros países, merecendo preocupações de monta como nos EUA [onde hoje se regista uma enorme militância e simpatia de polícias por este ideário], França, Reino Unido e, mais recentemente, Alemanha? Por muito que não hesitemos em olhar para estes casos como “fruta podre”, usando a expressão da ex-ministra Margarida Blasco, não se pode afirmar, de modo algum, que essa tendência de outros países verdadeiramente exista entre nós. Ou que haja, pegando agora nas palavras da atual ministra da Administração Interna, Lúcia Amaral, evidências de uma cultura geracional de violência na polícia, partilhada pelos mais jovens, afinando pelo diapasão de estudos sociológicos recentes que apontam nesse sentido.

O que deveria ter sido também realçado, a propósito de cultura de violência, era que as estatísticas referentes às agressões contra os elementos das forças policiais não têm parado de aumentar, com quase 2000 situações todos os anos, e levaram o Governo a intervir, agravando as penas de crimes contra polícias.

Perscrutando os dados da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), nos últimos quatro anos (2022 a 2025), entre PSP e GNR, de entre as centenas de denúncias e casos reportados, há a registar a aplicação de “apenas” 32 penas de suspensão, nenhuma demissão e quase uma centena de arquivamentos. Tratando-se, em abstrato, das situações mais graves, há que reter que a percentagem de condenações não é alta, ainda que a existência de um único caso mereça a atenção de todos nós, e sobretudo da GNR e PSP, já que relativamente às outras polícias não existem (estranhamente) dados reportados.