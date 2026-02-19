uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Opinião | 19-02-2026 10:00

A importância da ecocardiografia de esforço na saúde do coração

Rui Azevedo Guerreiro, cardiologista nos hospitais CUF Santarém e CUF Descobertas
O coração é, muitas vezes, um mestre em disfarçar problemas enquanto estamos em repouso. Mas no “calor do momento”, quando o ritmo cardíaco acelera e o corpo exige mais oxigénio, as fragilidades revelam-se. É por isso que a ecografia de esforço se revela uma ferramenta vital.

No mês em que se assinala o Dia Nacional do Doente Coronário (14 de fevereiro), vale a pena conhecer melhor este exame. Diferente de um ecocardiograma convencional, a ecografia de esforço avalia o funcionamento do coração quando é submetido a stress físico, através de exercícios na passadeira ou na bicicleta, ou, em casos específicos, através de fármacos que mimetizam o exercício. O objetivo é simples: observar como as paredes do coração e as suas válvulas se comportam sob carga.
Enquanto o doente pedala ou caminha, utilizamos ultrassons para visualizar o coração em tempo real. Se uma artéria coronária estiver parcialmente obstruída, o músculo que ela alimenta terá dificuldade em contrair-se adequadamente durante o esforço. Esta “falha de movimento”, bem como a comparação entre as imagens obtidas antes e imediatamente após o esforço máximo, permitem detetar precocemente a doença coronária e, muitas vezes, evitar um enfarte agudo do miocárdio.
A ecocardiografia de esforço é um exame seguro e não invasivo. O doente tem elétrodos no peito, para monitorização do eletrocardiograma, e é acompanhado por um cardiologista e por um técnico. Recordo-me de vários casos em que foi revelada uma alteração severa neste exame, apesar de a pessoa não ter queixas no dia a dia. Graças à deteção atempada, pudemos intervir antes que o coração sofresse danos irreversíveis.
Além da doença coronária, a ecocardiografia de esforço é importante para avaliar a gravidade de doenças das válvulas cardíacas e investigar as causas de falta de ar ou dor no peito. Num país onde as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte, colocar o coração à prova, de forma controlada, é um passo fundamental para o manter a bater com saúde, por muitos anos.

