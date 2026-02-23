Ponte da Chamusca: remendos não chegam

A reabertura da ponte da Chamusca podia ser apenas uma boa notícia. Mas não é. É, sobretudo, mais um capítulo de uma história repetida: encerra, intervém-se à pressa, reabre-se com condicionamentos e promete-se estudar soluções mais profundas. E assim se vai adiando o essencial. A Ponte Joaquim João Isidro dos Reis não é uma estrada secundária esquecida num mapa. É um eixo vital entre Golegã e Chamusca, suportando diariamente centenas de veículos, muitos deles pesados com destino ao Eco Parque do Relvão. Cada camião que atravessa aquela estrutura transporta não só mercadorias, mas também o peso de uma decisão política que tarda. As fissuras no pavimento e a instabilidade no talude não surgiram de um dia para o outro. Houve alertas, houve comunicações às entidades competentes, houve sinais evidentes de desgaste. A ponte da Chamusca já não é só uma ponte. Tornou-se um símbolo de um problema maior: infraestruturas essenciais que envelhecem mais depressa do que as decisões que as deveriam proteger.

Ponte da Chamusca: entre remendos e camiões, continua à espera de solução definitiva

Reabertura da ponte da Chamusca devolveu o trânsito e algum alívio a quem depende diariamente daquela ligação, mas não apagou as fissuras que continuam a marcar o pavimento, nem as dúvidas que se acumulam há anos.

Depois de duas vezes encerrada nas últimas semanas, por motivos diferentes, a circulação foi retomada na Ponte Joaquim João Isidro dos Reis, na Estrada Nacional 243, mas o alívio de quem atravessa diariamente o Tejo não apaga a preocupação que se arrasta há anos. A reabertura da conhecida ponte da Chamusca devolve alguma normalidade à ligação entre Golegã e Chamusca, mas está longe de encerrar a longa novela de uma infraestrutura marcada por fissuras, remendos e promessas sucessivamente adiadas.

O mais recente episódio, a interdição motivada por fendas no pavimento e instabilidade num talude de acesso, voltou a expor fragilidades antigas. Durante as várias horas de encerramento, a Infraestruturas de Portugal avançou com medidas de mitigação: o semáforo que regula a circulação alternada foi deslocalizado algumas dezenas de metros e parte de uma das faixas ficou encerrada. O objectivo é evitar que viaturas permaneçam imobilizadas sobre a crista do talude onde foram detectadas fissuras, reduzindo a carga numa das zonas mais sensíveis do aterro. São soluções técnicas para conter o risco imediato. Mas quem ali passa todos os dias sabe que o problema é mais profundo.

O que mais inquieta autarcas e população é que os sinais de alerta não são recentes. A Câmara da Golegã informou a Infraestruturas de Portugal, em Março de 2025, da existência de fissuras e da instabilidade agora apontadas como causa para a interdição. O aviso antecedeu o agravamento da situação, levantando questões sobre a celeridade da resposta e a articulação entre entidades. Entre relatórios técnicos e decisões administrativas, o tempo foi passando.

A degradação do pavimento é visível a olho nu. Buracos, abatimentos e sucessivos remendos tornam a travessia irregular e perigosa, aumentando o risco de acidentes e os danos nas viaturas. Nas bermas e passeios, a vegetação cresce sem controlo, reforçando a sensação de abandono numa das principais ligações rodoviárias da região. Há cerca de dois anos foram feitas intervenções de pavimentação, mas a durabilidade das obras ficou aquém do esperado, sobretudo face ao volume de tráfego que a ponte suporta.

E é precisamente o tráfego um dos nós centrais desta história de décadas. A ponte recebe diariamente um fluxo muito superior ao desejável, com especial incidência de veículos pesados. Muitos utilizam esta travessia como eixo estratégico de ligação, nomeadamente no acesso ao Eco Parque do Relvão. O excesso de camiões, aliado à inexistência de alternativas viárias eficazes, acelera o desgaste da estrutura e transforma cada passagem num exercício de paciência.

Ao longo dos anos, a situação da ponte tem sido repetidamente discutida em reuniões públicas, sessões camarárias e campanhas eleitorais. Prometeram-se estudos, anunciaram-se intenções e multiplicaram-se visitas institucionais. Mas, no terreno, o cenário pouco mudou. A ponte tornou-se símbolo de uma infraestrutura essencial que não acompanha as exigências do tráfego actual e que permanece presa entre diagnósticos técnicos e decisões políticas. Para quem depende daquela travessia para trabalhar, estudar ou aceder a serviços, a realidade é simples: constrangimentos constantes, circulação alternada, receio de novos encerramentos e a sensação de que o problema se arrasta sem solução definitiva à vista.

A reabertura da travessia devolve o trânsito, mas não devolve a confiança. Enquanto não avançar uma intervenção estrutural, seja uma reabilitação profunda da ponte, seja a criação de uma alternativa rodoviária capaz de retirar o peso dos camiões daquela travessia, a ponte da Chamusca continuará suspensa entre o peso do tráfego e o peso das decisões adiadas.