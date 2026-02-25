uma parceria com o Jornal Expresso
25/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Opinião | 25-02-2026 21:00

Carnaval molhado é Carnaval cancelado e este ano até o Entrudo morreu afogado

Emails do outro mundo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Atrevido Manuel Serra d’Aire

Atrevido Manuel Serra d’Aire

Passou mais um Carnaval, desta vez cancelado em muitos pontos da região e do país. Fizeram bem as organizações, pois há muito telhado por cobrir e muita casa por limpar devido às cheias e não me parece justo que andem uns na reinação enquanto outros tentam reerguer-se do vendaval, das cheias e das enxurradas. Razão tiveram os de Rio Maior, que decidiram transferir para Maio o habitual corso nocturno. As temperaturas estão mais amenas em plena Primavera e a malta pode desfilar mais descapotável, digamos assim. Porque os olhos também comem. Brincar ao Carnaval de cachecol e sobretudo, é tudo menos Entrudo. Mas mesmo com um Carnaval frio e húmido, a má língua não pode parar. Ela é o sal e pimenta desta vida e há que lhe dar uso, mesmo que de vez em quando as bicadas também nos calhem. É a vida, o karma ou seja lá o que for.

Foi uma visão do fim do mundo
Fúria da natureza, mau olhado
Ou apenas uma zanga de São Pedro
Para nos dar cabo do telhado?

Chamaram-lhe comboio de tempestades
Vá lá saber-se porquê
Não fez greve nem chegou atrasado
Porque não era da CP

Os tempos não estão para folias
Estão mais para gabardine e sobretudo
Mas no meio de tanta água
Alguém tem de enterrar o Entrudo

Lá para as bandas da Chamusca
As cheias têm dado brado
E com tanta água pelos campos
O pobre galo deve ter morrido afogado

Andam galináceos à solta
Pelas ruas da Póvoa de Santa Iria
E aves raras a queixar-se
Porque tudo lhes causa azia

Dizem que as galinhas estorvam o trânsito
E a muitos põem os nervos em franja
Mas não há quem se chegue à frente
E mostre que a solução é canja

De fricassé, churrasco ou cabidela
Com batatas fritas, arroz ou ervilhas
Triste é levarem para a Internet
Um caso que é para cozinhas

As mulheres da região
Já têm medo de ter filhos
Não sabem onde os vão ter
E não querem arranjar sarilhos

Os nossos férteis casais
Vivem numa constante ânsia
Pois o mais certo é as grávidas
Terem de parir numa ambulância

Somos um país de queixinhas e invejosos
Mas finalmente vão acabar as baldas
Depois de tantos políticos pirosos
Para nos safar veio um das Caldas

Depois da deriva pela aventura
Agarrada ao passado e sem futuro
Parece que a malta abriu os olhos
E decidiu jogar pelo seguro

Temos vivido tempos difíceis
De desgraça, carestia e mágoa
Mas ainda houve quem celebrasse
O São Valentim debaixo de água

O presidente da Câmara do Cartaxo
Tem-se fartado de dar à perna
Se continua neste ritmo
ainda vai para a Administração Interna

Os últimos são os primeiros
É um ditado de natureza patusca
Tão velho e tão usado
Como a pobre ponte da Chamusca

Desprezada pelos poderes
Mas lembrada na campanha eleitoral
Vai continuar a inspirar promessas
Até à derrocada final

E com esta me vou
Porque as mãos já não estão leves
Segue daqui aquele abraço
Do arrepiado Serafim das Neves

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar