Carnaval molhado é Carnaval cancelado e este ano até o Entrudo morreu afogado

Atrevido Manuel Serra d’Aire

Passou mais um Carnaval, desta vez cancelado em muitos pontos da região e do país. Fizeram bem as organizações, pois há muito telhado por cobrir e muita casa por limpar devido às cheias e não me parece justo que andem uns na reinação enquanto outros tentam reerguer-se do vendaval, das cheias e das enxurradas. Razão tiveram os de Rio Maior, que decidiram transferir para Maio o habitual corso nocturno. As temperaturas estão mais amenas em plena Primavera e a malta pode desfilar mais descapotável, digamos assim. Porque os olhos também comem. Brincar ao Carnaval de cachecol e sobretudo, é tudo menos Entrudo. Mas mesmo com um Carnaval frio e húmido, a má língua não pode parar. Ela é o sal e pimenta desta vida e há que lhe dar uso, mesmo que de vez em quando as bicadas também nos calhem. É a vida, o karma ou seja lá o que for.

Foi uma visão do fim do mundo

Fúria da natureza, mau olhado

Ou apenas uma zanga de São Pedro

Para nos dar cabo do telhado?

Chamaram-lhe comboio de tempestades

Vá lá saber-se porquê

Não fez greve nem chegou atrasado

Porque não era da CP

Os tempos não estão para folias

Estão mais para gabardine e sobretudo

Mas no meio de tanta água

Alguém tem de enterrar o Entrudo

Lá para as bandas da Chamusca

As cheias têm dado brado

E com tanta água pelos campos

O pobre galo deve ter morrido afogado



Andam galináceos à solta

Pelas ruas da Póvoa de Santa Iria

E aves raras a queixar-se

Porque tudo lhes causa azia

Dizem que as galinhas estorvam o trânsito

E a muitos põem os nervos em franja

Mas não há quem se chegue à frente

E mostre que a solução é canja

De fricassé, churrasco ou cabidela

Com batatas fritas, arroz ou ervilhas

Triste é levarem para a Internet

Um caso que é para cozinhas

As mulheres da região

Já têm medo de ter filhos

Não sabem onde os vão ter

E não querem arranjar sarilhos

Os nossos férteis casais

Vivem numa constante ânsia

Pois o mais certo é as grávidas

Terem de parir numa ambulância

Somos um país de queixinhas e invejosos

Mas finalmente vão acabar as baldas

Depois de tantos políticos pirosos

Para nos safar veio um das Caldas

Depois da deriva pela aventura

Agarrada ao passado e sem futuro

Parece que a malta abriu os olhos

E decidiu jogar pelo seguro

Temos vivido tempos difíceis

De desgraça, carestia e mágoa

Mas ainda houve quem celebrasse

O São Valentim debaixo de água



O presidente da Câmara do Cartaxo

Tem-se fartado de dar à perna

Se continua neste ritmo

ainda vai para a Administração Interna

Os últimos são os primeiros

É um ditado de natureza patusca

Tão velho e tão usado

Como a pobre ponte da Chamusca

Desprezada pelos poderes

Mas lembrada na campanha eleitoral

Vai continuar a inspirar promessas

Até à derrocada final

E com esta me vou

Porque as mãos já não estão leves

Segue daqui aquele abraço

Do arrepiado Serafim das Neves