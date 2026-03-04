uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Opinião | 04-03-2026 21:00

Cursos para actuar em frente às câmaras de videovigilância e a mania de querer cobrar dívidas velhas e insignificantes

Emails do outro mundo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Taumaturgo Serafim das Neves

Taumaturgo Serafim das Neves
Há uns anos, qualquer pacato cidadão que circulasse num local público, podia, sem qualquer constrangimento, meter o dedo no nariz para tirar um macaco, coçar o rabo se lhe desse comichão, ou afagar docemente as nádegas da acompanhante, por exemplo.
Agora, pode fazer a mesma coisa, mas é melhor fazê-lo com estilo e em pose, porque pode estar a ser filmado por uma das famosas, e cada vez mais numerosas, câmaras de videovigilância, ou por um qualquer telemóvel de um vizinho ou desconhecido, que poderá meter a cena na internet.
Afinal, se passamos tanto tempo a posar para a foto perfeita que colocamos nas redes sociais, não é justo que essa maravilhosa imagem hollywoodesca, seja estragada, sem dó nem piedade, dessa forma vil e traiçoeira.
Não sei se me hei-de inscrever num curso de representação ou escola de cinema, ou se bastará uma formação online dada por um auto-nomeado especialista e essa dúvida tem-me ocupado bastante tempo.
Penso que os municípios que investem na colocação de câmaras em locais públicos falham ao não promover alguma formação nessa área. Uma coisa é um ‘bandidola’, digamos assim, ficar mal no vídeo e ser alvo de chacota, outra é a imagem pública dos bons e inocentes cidadãos de uma terra, ficar afectada. E não há terra que não queira dar uma boa imagem das suas gentes.
O pagamento da factura da água, não é uma das prioridades de alguns cidadãos da Golegã e o calote já chegou aos 303 mil euros. Este tipo de dívidas acontece em muitos outros municípios da região e são compreensíveis e aceitáveis.
Eu compreendo-as. Uma coisa é falhar a prestação do carro e ficar impedido de ir passear, ou até mesmo trabalhar, ou não pagar a internet ou o telemóvel e ficar desligado do mundo. Isso é gravíssimo. Outra coisa é olhar para uma dívida de quatro ou cinco euros de água e deixar prescrever sabendo que o abastecimento não vai ser cortado, porque a água é - lá está - essencial à vida..
E quem diz a factura da água, diz a renda da habitação social, ou coisas do género. Em Coruche, por exemplo, as dívidas ascendem a mais de meio milhão de Euros e há atrasos de três e até de dez anos. É injusto estarem a falar nisso agora, numa altura em que o pessoal já se tinha esquecido do assunto.
Que mania de quererem cobrar dívidas velhas e insignificantes!! Não têm mais nada que fazer??!! É só mesmo para chatear, fosca-se!!! E essas dívidas não prescreveram já??!! Nunca ouviram falar no direito ao esquecimento??!!
Não termino sem um elogio à tua veia poética. Agora foi uma retrospectiva noticiosa em quadras de belo efeito, mas já tinhas publicado outras sobre outros temas. Estás a melhorar. Está feito um vate, de pedir meças ao Bocage. Se não como ‘incensador de mil deidades’, pelo menos como demolidor de mil brutidades.
Um abraço bonançoso
Manuel Serra d’Aire

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região