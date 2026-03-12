As terras da Lezíria ribatejana deviam ser Património Mundial da Humanidade

Fui testemunha dos estragos que as cheias fizeram nos campos da Lezíria, e nem imagino, ou imagino e não quero armar-me em justiceiro, os prejuízos que a grande maioria dos agricultores sofreram com as descargas à bruta das barragens. Dantes, quando as galinhas tinham dentes, as cheias eram notícia não pelo espectáculo que proporcionavam, mas pelos prejuízos que causavam. Desta vez, com o que se passou e ainda passa com o desastre causado pelas tempestades, os problemas do assoreamento do Tejo, a falta de vigilância das marachas e tudo o que falta ao nível do ordenamento do território, vai fazer com que os prejuízos causados pelas descargas mal medidas das barragens fiquem por conta de quem ousa trabalhar a terra, insistir na ilusão de que os campos do Ribatejo são mesmo património da Humanidade, tal como as igrejas e os conventos e outros monumentos de pedras milenares. O assoreamento do Tejo é um problema que vem do antes do 25 de Abril de 1974. Daí para cá, com as alterações na floresta, a eucaliptizacão dos territórios, o nível de assoreamento aumentou de forma que ninguém quer saber, muito menos quem devia cuidar do que é seu e está organizado em cooperativas e associações. Os agricultores são cada vez menos e cada um trabalha para sobreviver. Não há tempo para organizar e muito menos militância para protestar. Já não é o fascismo que nos impede de cairmos na desgraça, agora é o comodismo e a falta de líderes locais e regionais. As organizações de agricultores estão de mãos atadas porque muitos que as lideram têm rabos de palha e também têm que defender os seus interesses. Estamos a bater no fundo porque os velhos desistiram de lutar e os novos rendem-se às evidências. Os espanhóis vêm aí com as suas estufas porque o Alentejo já deu o que tinha a dar. O Alentejo é hoje um território quase deserto e o Ribatejo para lá caminha se não houver coragem política para mudarmos de rumo.

Há muitas décadas, muito mais de meio século, ouvi dizer pela primeira vez que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. A frase acompanha-me desde essa altura e nunca a esqueci como outras mais leves (quem não viaja não tem ilusões) que guardo para um dia tatuar num braço, provavelmente quando já não tiver pernas para viajar.

Lembrei-me de escrever sobre o assunto porque estou a quase 7 mil quilómetros de Santarém, e passei a manhã no computador a fazer o que qualquer pessoa podia fazer por mim, que era ler o meu correio e despachar só os assuntos mais importantes. Com esta mania de que tenho que controlar tudo como há meio século, hoje vou chegar atrasado ao centro da cidade, onde me esperam assuntos urgentes como procurar três livros num alfarrabista, comprar uma viagem cheia de complicações por causa de um destino que não tem voos directos, participar numa master class sobre como escrever um romance histórico, dado por uma amiga que é só uma das escritoras vivas mais importantes da literatura em língua portuguesa, e entre tantas outras tarefas importantes comprar um adaptador para o cabo do computador e entregar o que estou a usar que me foi emprestado na portaria do hotel. É mais que certo que por causa da manhã de trabalho ao computador não vou ter tempo de dar o mergulho da praxe no mar azul onde quase vejo a minha sombra da janela do hotel onde escrevo esta crónica.

Antes de sair para o sol abrasador que me obriga a proteger a pele para não ficar da cor do tomate maduro, dou uma volta pelo trabalho que acabei de fazer e sinto a missão cumprida. Não fiz nada de jeito, comparado com quem trabalha na redacção a paginar e a escrever os textos que quinta-feira chegam à caixa do correio no papel de jornal. Estou ainda à vontade para dizer que aquela frase das pessoas insubstituíveis fez o seu caminho, e hoje estou muito mais capaz de aceitar a morte e deixar de trabalhar, do que naquela altura em que achava que para chegar à idade que tenho hoje era preciso que Deus descesse à terra. JAE.