A antiga Estalagem fluvial da Azambuja merecia melhor sorte

Próximo da Azambuja encontra-se um interessante edifício, conhecido como o Palácio das Obras Novas ou Estalagem das Obras Novas. O seu nome vem certamente dos tempos em que foi necessário construir a vala para enxugamento de terras, essenciais para o florescimento da agricultura e para o escoamento das águas entre a Azambuja e Santarém. Popularmente é também conhecido como Palácio da Rainha, talvez referindo-se às curtas estadas que alguns dos antigos monarcas fizeram naquelas terras, ou mesmo ao nome de D. Maria I, que acabou por terminar as obras naquele edifício de estilo neoclássico e zona circundante. A Vala Nova, conhecida por Vala Real, foi iniciada no reinado de D. José, a mando do secretário do reino, o Marquês de Pombal, e foi concluída, no reinado seguinte, o de D. Maria I. No final da monarquia, D. Carlos, e o seu filho primogénito, o príncipe D. Luís Filipe também conheceram este local idílico, ideal para a observação de espécies cinegéticas.

Recordo-me deste muito jovem do fascínio que me causava este velho casarão à beira rio e por onde se chegava através de uma alameda de portentosas palmeiras. Nos seus arredores encontravam-se sempre alguns pescadores, pois o rio era pródigo em pescado e ajudava a colmatar a dieta de quem ali residia.

O edifício foi ficando ao abandono e as suas palmeiras decorativas tiveram de ser cortadas devido à terrível praga do escaravelho, ficando apenas as bases que assinalam a sua amplitude. O mesmo sucedeu um pouco por todo o país e estas palmeiras foram desaparecendo de muitas casas particulares e quintas do Ribatejo.