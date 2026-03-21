Motorista da Carris ou Polícia ?

Na semana passada lia uma notícia da Lusa que dava conta de ter havido cerca de 10.000 pessoas a concorrerem ao concurso para motorista da CARRIS, que contava com 250 vagas disponíveis. Não utilizo este exemplo de forma depreciativa, muito pelo contrário, e considero até que sendo o sector da mobilidade fundamental ao bem-estar das nossas populações, é positivo ver que o mesmo consegue granjear o suficiente para colher uma adesão tão massiva, diria até ímpar, quando tantos outros sectores da administração pública estão a passar por sérias carências de candidatos, frutos da sua baixa atratividade. O resultado é ainda mais surpreendente quando os salários dos motoristas medeiam, consoante o escalão, entre pouco mais do que o salário mínimo, e os 1800€ no escalão mais elevado.

As Forças de Segurança, em particular a PSP, debatem-se, desde há muitos anos, com um grave problema, transversal é verdade a outros quadrantes geográficos ocidentais, que é a dificuldade de penetrar e atrair candidatos, seja nas novas gerações (entre os 18 e os 30 anos), seja nas mais velhas (acima dos 30, lembrando o recente alargamento para os 35 anos). A involução é bastante visível nesta última década onde o número de candidatos se tem situado perto dos 3.000, destoando de valores como os de 2014 com quase 11.000 e de 1997 com mais de 16.000. É verdade que foram outras épocas e diferentes contextos, mas o que fica claro é que as carreiras policiais, com exceção da PJ que consegue mobilizar atualmente milhares de candidatos recém-licenciados de todas as áreas académicas, estão notoriamente em falência. A condição policial não mais foi a mesma, deixando de cativar como outrora.