uma parceria com o Jornal Expresso
26/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Opinião | 26-03-2026 18:10

Porque é que podemos conduzir uma moto sem carta de moto?

Porque é que podemos conduzir uma moto sem carta de moto?
Susana Esteves. Jornalista e motociclista
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A lei portuguesa, alinhada com diretivas europeias, permite que titulares da carta B conduzam motociclos até 125 cc e 11 kW. Esta justificação tem apenas racionalidade política: mobilidade urbana, menos trânsito, menos emissões. E isto até faz sentido… O que não faz sentido é assumir que uma 125 cc não exige competências específicas.

Susana Esteves

Opinião 100% assumida: sou contra conduzir motos até 125 cc apenas com carta de carro. E atenção, eu conduzi moto antes de ter carta de moto, nestas circunstâncias.

Isto não tem nada a ver com elitismo motard, é apenas uma questão de coerência e de racionalidade. Se eu quiser comprar uma 150 cc ou uma 350 cc, sou obrigada a tirar a carta, ter aulas de código específicas, fazer exame, ter aulas de condução e fazer exame. No final, sou avaliada pela minha capacidade de “dominar” uma máquina de duas rodas.

Mas se comprar uma 125 cc, já posso conduzir, desde que tenha carta B e cumpra os requisitos legais de idade ou antiguidade de carta.
Qual é a lógica?

A lei portuguesa, alinhada com diretivas europeias, permite que titulares da carta B conduzam motociclos até 125 cc e 11 kW. Esta justificação tem apenas racionalidade política: mobilidade urbana, menos trânsito, menos emissões. E isto até faz sentido…

O que não faz sentido é assumir que uma 125 cc não exige competências específicas:
• um veículo de equilíbrio instável,
• exposto,
• altamente vulnerável,
• dependente de técnica de travagem,
• dependente de posicionamento em faixa,
• dependente de leitura antecipada do trânsito.

Nada disto é ensinado numa carta de automóvel. Conduzir um carro e conduzir uma moto são experiências cognitivas e motoras completamente diferentes.

Pior, nos últimos anos, Portugal encheu-se de 125 cc, muito devido aos serviços de entregas. Estamos a aumentar o número de veículos vulneráveis na estrada sem aumentar proporcionalmente a qualidade da preparação de quem os conduz.

Esta lei parte de uma clara ilusão da experiência ao volante. Mas ter 20 anos de carta de carro não significa que sabe conduzir uma moto.

A dinâmica é diferente. A travagem é diferente. A leitura do piso é diferente.
A gestão do risco é diferente. Aliás, o condutor experiente de carro até transporta vícios perigosos quando passa para duas rodas: excesso de confiança, subestima a distância de travagem, tem falsa sensação de domínio.

Como resultado, confundimos autorização legal com competência real. Eu, depois de alguns anos de condução fui fazer um curso de condução defensiva, e posso garantir-vos que aprendi coisas novas, que me foram úteis.

Não sou extremista, mas ando na estrada e defendo segurança. Porque não pode haver exigência de formação? Um módulo prático obrigatório para 125 cc com carta B, formação básica de condução defensiva, algo nesta linha.

Não podemos facilitar em nome da mobilidade urbana, quando, com isso, estamos a comprometer algo bastante mais importante: a segurança e a saúde das pessoas. Se queremos mais duas rodas na estrada, excelente, mas que venham com formação, consciência e respeito.

Boas curvas

Texto publicado originalmente na revista Andar de Moto de Fevereiro de 2026

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1763
    25-03-2026
    Capa Vale Tejo
    25-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região