O petróleo do Ribatejo existe. Pode encontrar-se em cada esquina, em qualquer dia e está acessível a cada um de nós. Não difere em nada do que existe no Alentejo, no Algarve, na Madeira ou nos Açores e para se tirar proveito dele basta apenas parar, olhar para o céu… e avançar sem medo.

Durante décadas fomos levados a acreditar que a produção de energia pertencia apenas a grandes empresas, grandes centrais e grandes investimentos. Na verdade, a alternativa energética está muito mais próxima e acessível do que imaginamos: literalmente no nosso telhado.

Hoje, qualquer família pode produzir uma grande parte da sua própria eletricidade utilizando energia solar, armazená-la em baterias e utilizá-la para alimentar a casa e carregar um carro elétrico.

Esta energia não substitui apenas a eletricidade que nos chega da rede. Pode também substituir o gás e sobretudo, o diesel ou a gasolina utilizados nos nossos carros.

Ao produzirmos a nossa própria energia tornamo-nos não só independentes das grandes empresas energéticas ou de países estrangeiros, mas também menos dependentes do próprio Estado.

Mesmo sendo uma decisão individual, o impacto global civilizacional pode ser significativo em vários aspetos: na redução da poluição, na diminuição dos consumos, no impacto da horas de pico na rede elétrica tradicional e claro, na redução dos custos da energia.

Vamos então analisar o que é necessário, quais os investimentos envolvidos e o que se pode obter ao adotar aquilo a que chamaremos “Petróleo do Ribatejo”.

Afinal, que energia consumimos?

Se fizermos uma média simples com base nas estatísticas oficiais do consumo de energia em Portugal pelos agregados familiares, podemos obter valores médios aproximados, provavelmente sobrestimados:

• Eletricidade: ~500 kW/mês [cerca de 90 €]

• Gasolina + Diesel: ~300 kW/mês cerca de 80 litros/mês [cerca de 100 €] • Gás: ~500 kW/mês [cerca de 40 €]

No total, estamos a falar de aproximadamente: 250 € mês, ou 3000 € por agregado familiar por ano.

Convertendo tudo para energia equivalente em eletricidade, isso representa aproximadamente 45 kW de energia por dia.

Ou seja, para uma família se tornar praticamente independente em termos energéticos, teria de produzir cerca de 45 kW por dia.

É possível produzir essa energia em casa?

Sim e com tecnologia já amplamente disponível. Uma solução possível poderia incluir:

• Painéis solares: 40 × 500 W × 4 horas médias de sol por dia ≈ 80 kW/dia , Custo estimado: 3200 €

• Inversor solar híbrido: Potência de 11 kW (suficiente para carregar um carro elétrico a cerca de 7,2 kW), Custo estimado: 1100 €

• Baterias solares : Capacidade de 20 kW (o suficiente para assegurar cerca de três dias de consumo mínimo em caso de ausência de sol) , Custo estimado: 4500 €

• Cabos e quadro elétrico solar: Custo estimado:1200 €

• (Custos não incluídos: estrutura de montagem e mão-de-obra de instalação.) Somando apenas os equipamentos principais, o investimento ronda aproximadamente: 10 000 euros

Se considerarmos uma despesa energética anual de cerca de 3000 euros por agregado familiar, este investimento poderia teoricamente ficar pago em cerca de quatro anos. Admitindo alguma margem de segurança, podemos considerar cinco anos como prazo de retorno.

Funciona mesmo na prática?

No papel, os números parecem claros. Mas a realidade depende sempre de cada caso concreto.

Cada casa tem consumos diferentes, telhados com orientações diferentes e padrões de utilização distintos. Em alguns casos será mais importante investir em mais painéis solares; noutros, em maior capacidade de baterias ou num inversor mais potente.

No meu caso particular; com uma utilização intensiva de energia; o sistema tem funcionado muito bem e por isso recomendo que cada família analise esta possibilidade.

Está nas nossas mãos e ao nosso alcance poder ter uma alternativa ao petróleo e à dependência energética. Podemos reduzir a influência de interesses instalados e deixar de depender exclusivamente da inércia dos governos ou das grandes decisões políticas.

Deixamos também de viver preocupados com os aumentos regulares e ou inesperados do preço da eletricidade, do gás ou da gasolina.

Acabou. Ponto final. Cortamos a ligação à rede de gás e eletricidade e deixamos de parar na bomba de gasolina. E podemos voar livres de amarras até onde a imaginação nos deixar ir.

Curiosamente, quando se adota uma solução de produção de energia própria, muita coisa muda. Mudam as rotinas, mudam as conversas e mudam até as prioridades.

Passamos a falar pela positiva. Falamos em usar energia, não apenas em poupá-la. Podemos ligar o aquecimento ou o ar condicionado sem receio. Podemos usar mais vezes o forno ou a placa elétrica.

Desaparece aquela sensação recorrente de que “este mês a conta da luz vai ser enorme”. E deixa de fazer diferença saber se a gasolina vai subir mais 20 cêntimos na próxima semana.

Sim, o petróleo do Ribatejo existe.

E está ali, em cada esquina, à nossa espera.

E para se tirar proveito dele basta apenas parar, olhar para o céu… e avançar sem medo.



