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Opinião | 28-04-2026 17:00

Reformas a sério ou só anúncios?

Reformas a sério ou só anúncios?
Bruno Pereira*
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Novo Ministro da Justiça anunciou várias reformas que poderão fazer a diferença no futuro. Flra saber se são para cumprir ou meros anúncios.

Bruno Pereira

O novo Ministro, na sua primeira audição como Ministro, veio [pre]anunciar várias reformas que, a ver à luz do dia, farão imensa diferença no futuro da instituição, todas elas já ventiladas pelo Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia. A primeira centra-se na necessidade de formar mais Polícias num ano só para com isso poder libertar mais, de entre os 4500 que estão em lista de espera, para a passagem à pré-aposentação. Anunciou ainda que irá substituir polícias em funções de apoio por quadros civis, visando libertar mais polícias, esse ativo valioso, para funções eminentemente policiais.

Segue a proposta que apresentámos, que nos permitirá ser mais eficientes na gestão dos RH policiais. Igualmente, e já o dissemos, o MAI assume uma posição de rutura com o paradigma instalado, anunciando que fará sentido as Polícias Municipais de Lisboa e Porto virem a convergir para o regime comum, entendam-se, recrutando de início civil, ao invés de engrossar as suas fileiras com Polícias da PSP. Estes são necessários para reforçar as estradas e igualmente nas fronteiras e controlo de estrangeiros, face à maior pressão que Portugal tem sentido neste domínio. Veremos se não passam de meros anúncios.

*Presidente do SNOP — Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia e docente universitário

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