Pacheco Pereira na lama a agarrar o porco pelas orelhas, e o comboio de estudos prévios que já chega a Almeirim

Folgazão Serafim das Neves

Depois de ter recebido o prémio Personalidade do Ano O MIRANTE, Pacheco Pereira voltou a justificar a distinção, ao promover, mesmo que de forma indirecta, a tradição carnavalesca da Porcalhada, ou Apanha do Porco, da Linhaceira, no concelho de Tomar. Vi umas breves imagens dele num canal de televisão, enfiado num lamaçal, a agarrar um porco pelas orelhas, e confesso que a sua energia me encanta.

Uma coisa é escrever ou falar de bácoros e esterco. Outra diferente é tirar a gravata, arregaçar as mangas da camisa a três quartos e ir chafurdar na lama com qualquer animal. Passar da teoria à prática, é para valentes e destemidos. E Pacheco Pereira é isso tudo, e muito mais. Não receia confrontos, seja com que besta for. Mereceu bem a distinção do jornal. Merece bem qualquer distinção que lhe seja atribuída.

Este ano não houve Carnaval da Linhaceira, por causa da depressão Kristin, mas para o ano, espero que a comissão de festas o convide para a Porcalhada de Terça-feira à tarde. E espero que os jornalistas lhe atribuam outro prémio, seja por agarrar porcos pelas orelhas, ou bois pelos cornos.

Por falar em lama, quem anda a caminhar, há longos anos, em terrenos enlameados, é a ligação entre Chamusca e Almeirim, em versão auto-estrada. Foi agora lançado um novo concurso público para elaborar um estudo da coisa, que nos vai custar quase um milhão e meio de euros. Uma festa.

Em 1987 foi feito um desses estudos. Em 2007, foi feito outro, mas de impacto ambiental. É dinheiro bem gasto, sim senhor. O primeiro foi chumbado. O segundo deve ter ficado desactualizado. Seja como for, poupou-se imenso. Se em vez de estudos estivéssemos a fazer a obra, era muito mais caro. Oh se era!!!

Este novo estudo, também é prévio. “Estudo prévio do futuro corredor rodoviário entre Vila Nova da Barquinha, com ligação à A23, e Almeirim, com ligação à A13”. Quer dizer que, se for aprovado, virá um outro, que custará mais uns milhares, ou milhões. É o nosso dinheiro a dinamizar a economia… pelo menos no sector dos estudos prévios. E parte do dinheiro volta para o Estado porque estes estudos pagam IVA. É a chamada Economia Circular, digamos assim.

Tal como tu, apoio de todo o coração a convocação da 29.ª greve dos trabalhadores da Nobre em Rio Maior, bem como a de todas as outras que venham a ser convocadas, até à inclusão no livro dos recordes. O sindicato ou sindicatos que as têm convocado, bem merecem a distinção, e espero que as continuem a convocar, mesmo que a empresa comece a pagar aos trabalhadores o que eles reivindicam.

Mas quanto à classificação como património da Unesco, não nos precipitemos. As greves das sextas-feiras e vésperas de feriados, dos sindicatos da Função Pública, estão primeiro!!!

Saudações enlameadas

Manuel Serra d’Aire