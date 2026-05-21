O que uma volta de moto diz sobre nós

Numa volta de moto, especialmente aquelas onde seguimos sem grande plano, a forma como conduzes, onde paras, o que toleras, o que ignoras, o que procuras… nada é aleatório.

O Outro dia, em conversa, surgiu um tema interessante, que hoje trago aqui. Como em quase tudo na vida, o que fazemos quando ninguém está a ver diz muito mais sobre nós do que aquilo que dizemos. Numa volta de moto, especialmente aquelas onde seguimos sem grande plano, a forma como conduzes, onde paras, o que toleras, o que ignoras, o que procuras…

nada é aleatório.

Obviamente que tem muito a ver com a personalidade, mas também recai sobre comportamento aprendido e até sobre a forma como o teu cérebro gere risco, recompensa e controlo.

Vamos testar:

1. O que fazes quando a estrada fica boa

• Aceleras e aproveitas o momento

• Manténs o ritmo e “lês” a estrada

Aqui não estamos só a falar de estilo de condução, mas de como o cérebro reage à recompensa.

Quando aceleras, estás a responder a um estímulo imediato: a estrada abre, o corpo sente, o cérebro liberta dopamina, o sistema de recompensa entra em ação. É rápido, direto e eficaz.

Quando manténs o ritmo, o prazer vem de outro sítio: da antecipação, da leitura, da precisão. O cérebro está mais envolvido no controlo e previsão do que no impulso.

No fundo, é a diferença entre procurar intensidade ou procurar domínio.

2. Segues o planeado, ou viras “só para ver”?

Aqui entra a forma como lidamos com o desconhecido. Desviar sem saber exatamente o que vem a seguir implica aceitar um pequeno nível de incerteza, e isso ativa zonas do cérebro associadas à curiosidade, mas também ao risco.

Seguir o plano, por outro lado, reduz esse esforço cognitivo. O cérebro gosta de previsibilidade porque aumenta a sensação de controlo. Aqui envolve também o ego. Muito poucos, especialmente homens, gostam de admitir que se perderam, isto é algo que mexe com o ego, e nem todos gostam dessa sensação.

3. Quando começa a doer, o que fazes?

• Ignoras e continuas

• Paras, ajustas, respiras

A forma como lidamos com dor física está diretamente ligada à forma como o cérebro interpreta sinais de ameaça. A dor é uma construção do cérebro, é ele que decide se aquele sinal é para ignorar, suportar ou parar.

Ignorar pode ser uma forma de manter o foco no objetivo, o cérebro “baixa” o sinal para não interromper a ação. Parar e ajustar implica reconhecer o limite e responder a ele.

Isto liga-se a algo mais amplo: a capacidade de escutar o corpo versus a tendência para o ultrapassar. Aliás, esta diferença aparece em muitas outras áreas da vida.

4. Precisas de silêncio, ou de conversa?

Numa viagem mais longa:

• vais em silêncio, dentro da tua cabeça

• precisas de parar, falar, ouvir música, quebrar esse silêncio

Aqui não estamos a falar apenas de “gosto pessoal”. Estamos a falar de como cada pessoa lida com o próprio pensamento quando não há distrações.

Porque numa moto há um momento muito específico: o ruído externo não chega para ocupar a mente e o cérebro fica mais exposto ao que está lá dentro.

Para algumas pessoas isso é confortável, porque o silêncio interno funciona como foco, organização, até prazer.

Para outras, não é bem assim. O silêncio traz pensamento repetitivo, autoconsciência aumentada ou simplesmente desconforto em estar “sozinho com a própria cabeça”.

Por outro lado, há simplesmente quem goste de juntar o prazer da música com o da condução.

5. Voltas pelo mesmo caminho?

• Sim, porque já sabes que é bom

• Não, porque há sempre outro para descobrir

Aqui entra um equilíbrio que procuramos muitas vezes: eficiência vs novidade.

Repetir um caminho reduz esforço. O cérebro já conhece, antecipa, otimiza.

Explorar um novo exige mais atenção, mais energia, mas ativa sistemas ligados à aprendizagem e à curiosidade.

É por isso que a novidade é tão estimulante, mas simultaneamente exigente.

Este texto é um misto de brincadeira com pesquisa. Nasceu de uma conversa de café, onde fomos fazendo perguntas uns aos outros, umas mais inconvenientes que outras. Mas no fim a conclusão foi a mesma: que quando estamos ali em cima o cérebro está em estado puro, sem filtros. Podemos ser nós mesmos, relaxar. E é por isso que tanta gente diz que é terapêutico.

Boas Curvas