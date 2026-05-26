Thomaridade regressa e volta a espalhar teatro por toda a cidade de Tomar

O grupo Fatias de Cá promove entre 4 e 12 de Junho mais uma edição de “Thomaridade”, iniciativa cultural que transforma Tomar num grande circuito teatral ao ar livre e dentro de vários monumentos históricos.

Ao longo de nove dias, o público é convidado a percorrer a cidade entre cenas curtas, personagens históricas, momentos inesperados e recriações inspiradas na memória templária e medieval portuguesa.

A experiência funciona como um percurso vivo: cada pessoa escolhe o seu caminho, descobre novos espaços e encontra atores em locais onde normalmente apenas passaria distraidamente.

Além das encenações distribuídas pela cidade, a programação inclui “Julgamento para José Diogo”, apresentado no Tribunal de Tomar nos dias 4 e 10 de Junho às 17h17, bem como “O Con(s)certo”, espetáculo agendado para 12 de Junho, às 21h21, na Nabantina.

Num tempo marcado por guerras, radicalismos e ansiedade coletiva, “Thomaridade” recupera uma ideia raramente discutida: a de que arte, conhecimento e imaginação também podem ser formas de resistência humana. Através da história templária e da fundação de Portugal, o espetáculo sugere que o verdadeiro poder de uma sociedade talvez não esteja apenas nas armas ou na economia, mas também na capacidade de unir conhecimento, memória e sentido humano.

Criado em Tomar, o Fatias de Cá continua assim a afirmar-se como um dos projetos culturais portugueses mais originais na forma como cruza património, teatro e participação da comunidade.



Alexandra Azevedo de Carvalho