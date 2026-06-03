Uma solução bestial para o SNS e o parque temático que se exige, dedicado aos parques temáticos que se esfumaram

Inventivo Manuel Serra d’Aire

Depois do projecto gorado do novo aeroporto, que acabou por aterrar no concelho de Benavente, Santarém volta a estar no mapa de um novo multimilionário megaempreendimento, desta vez um parque temático dedicado ao futebol. O município até já tinha aconselhado a população a marcar o dia 11 de Junho na agenda, com uma enigmática publicação nas redes sociais, alertando o povo que vinha aí novidade da grossa. Mas, entretanto, uma inadvertida notícia acabou por esvaziar o suspense, embora ainda muito haja por revelar e, sobretudo, por concretizar. Porque concretizar costuma ser o verbo mais difícil de conjugar por quem planeia, projecta e promete, seja aqui seja na Cochinchina.

Por coincidência, a apresentação do tal projecto vai ser no Convento de São Francisco, local que, se não estou em erro, há uns anos recebeu também uma solene apresentação do projecto do novo aeroporto. Sim, esse mesmo que ganhou asas e voou. Esperemos que não seja mau agoiro e que, desta vez, haja mesmo obra. Porque se há coisa de que este povo gosta é de futebol e de diversão.

E se posso estar a irradiar algum cepticismo é apenas porque projectos de parques temáticos para o Ribatejo neste século não faltaram. Que me recorde, era um dedicado aos templários, em Tomar; o Galaxy Park e depois o Bioparque, em Vila Nova da Barquinha; o Parque Temático Lusolândia, em Azambuja; o projecto do empresário Alexandre Alves, conhecido por Barão Vermelho, que queria criar um parque temático e de lazer no CNEMA, em Santarém; e um projecto já desta década para a zona da ponte da Asseca, em Santarém. Qual foi o problema comum a todos? O suspeito do costume: concretização! Aliás, acho que a região já justificava a construção de um parque temático dedicado aos parques temáticos que nunca saíram do papel.

Por falar em obras, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, devia ser distinguido com o título de “Ribatejano Honorário”, tantas são as vezes que visita esta região e/ou se encontra com autarcas e outras entidades para falar de projectos, estratégias, planos e investimentos. É assim há dois anos e a percepção com que os mais incautos e desinformados poderão ficar é a de que as coisas estão finalmente a andar: que já iniciaram as terraplanagens do novo aeroporto em Benavente; já começaram a abrir os caboucos para a nova ponte sobre o Tejo na Chamusca; que o IC9 e o IC3, só para dar mais dois exemplos de projectos suspensos no tempo, desta vez é que vão por diante. Até agora tem sido fogo que arde sem se ver. Pode ser que a época de incêndios inspire o governante...

Entretanto, a Ordem dos Médicos Veterinários emitiu um esclarecimento sobre como devem os seus profissionais actuar caso um Therian (pessoa que se identifica com um animal) recorra ao veterinário para se tratar. E a recomendação é reencaminhá-los para o saturado Serviço Nacional de Saúde. O que é pena, pois sempre ajudaria a aliviar o SNS se todos os ursos, jumentos e outras bestas de duas patas fossem atendidos por veterinários.

Um abraço fabuloso do

Serafim das Neves