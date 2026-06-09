Os Alcoólicos Anónimos de Santarém e as duas cegonhas à beira Tejo

O leitor já deve ter reparado que escrevo sobre situações do dia-a-dia que, por alguma razão que nem sempre sei explicar, me despertam o interesse. Numa ida recente a uma farmácia de Santarém fui abordado por uma senhora no parque de estacionamento. Do nada, pediu-me para falar mais vezes dos Alcoólicos Anónimos de Santarém. Só depois me lembrei que estava com uma carrinha com o logótipo de O MIRANTE estampado. Conversámos cerca de 15 minutos. A senhora, que tem nome mas que não interessa para esta conversa, gostava que O MIRANTE acompanhasse uma sessão dos AA em Santarém. Expliquei-lhe que o nosso jornal tem dado visibilidade ao trabalho dos AA do Cartaxo no apoio a pessoas aditas ao álcool. A conversa foi franca, de um lado e do outro. A senhora partilhou que está sóbria há três anos. Disse-o sem dramatismo e sem vergonha. E explicou-me porquê. Porque a verdade é libertadora. Obriga-nos a olhar de frente para aquilo que durante anos empurrámos para debaixo do tapete. A maioria das pessoas nem sequer pensa nos seus problemas mais complicados, quanto mais falar sobre eles. Quem tem coragem de pintar o quadro do seu pior pesadelo torna-se mais forte. Aquela ida à farmácia não serviu apenas para ir buscar medicamentos. Fez-me recordar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza; é muitas vezes o primeiro gesto de lucidez.

Ultimamente os meus tempos livres têm sido passados no campo. A roçadora, a enxada, o ancinho e a forquilha têm sido fiéis companheiros. Costumo cruzar-me com as mesmas pessoas, à mesma hora (no raiar do sol) e normalmente nos mesmos sítios. Eu, que só faço aquilo aos fins-de-semana e feriados, sinto-me um valente. O que serão aqueles homens e mulheres com quem me cruzo que fazem do campo e do trabalho duro as suas vidas diariamente? Há muita dignidade no esforço repetido.

Termino este texto com uma particularidade que, confesso, me tem feito olhar para a natureza com outros olhos. Não é que, tal como as pessoas com quem me cruzo, também me encontro todos os dias com duas cegonhas, precisamente no mesmo sítio e à mesma hora. Serão as mesmas do dia anterior? Não faço ideia mas se, tal como dizem, as cegonhas são uma ave que simboliza o bom augúrio, então só me resta olhar para o futuro com bons olhos. Aliás, todos o devemos fazer. Esta é a mentalidade de um vencedor.