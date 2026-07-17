Conduzir na estrada à margem da lei: reformas para quando?
A influência do álcool na condução está amplamente demonstrada pela evidência científica. Os elevados níveis de reincidência de acidentes, muitos deles com vítimas mortais, demonstra que as atuais consequências jurídicas nem sempre possuem um efeito suficientemente dissuasor, sem esquecer a leviandade com que os Tribunais aplicam sanções, doseando a ilicitude e a culpa destes comportamentos pelo mínimo, com penas próximas do risível quando podiam (e deviam) ir muito mais além.
A segurança rodoviária constitui um dos pilares fundamentais da proteção da vida e da integridade física dos cidadãos e, infelizmente, este tema veio de novo ao de cima com a morte de mais um membro das Forças de Segurança, que viu a sua vida ser delapidada por um condutor embriagado. Uma palavra de solidariedade e pesar às suas duas famílias, à de casa e à Guarda Nacional Republicana, pois ambas perdem um membro com tão tenra idade (27 anos).
Apesar da evolução dos veículos, da melhoria das infraestruturas rodoviárias e do reforço das campanhas de sensibilização, a sinistralidade rodoviária continua a representar um grave problema social, económico e humano. Entre os diversos fatores de risco, a condução sob o efeito do álcool permanece uma das principais causas de acidentes graves e mortais.
O álcool compromete a capacidade de reação, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e altera a perceção do risco, levando muitos condutores a adotar comportamentos perigosos. A decisão de conduzir após o consumo de bebidas alcoólicas não representa apenas um incumprimento das regras de trânsito; constitui uma opção consciente de expor terceiros a um risco acrescido. Por esse motivo, importa refletir sobre a necessidade de reforçar o quadro legislativo português.
1. O álcool como fator de risco
A influência do álcool na condução está amplamente demonstrada pela evidência científica. Mesmo com taxas relativamente reduzidas de álcool no sangue, verifica-se uma diminuição das capacidades cognitivas e motoras essenciais à condução segura.
Entre os principais efeitos encontram-se:
- diminuição dos reflexos;
- redução da capacidade de concentração;
- perda da coordenação motora;
- dificuldade na perceção das distâncias e velocidades;
- excesso de confiança e diminuição da perceção do perigo.
Estes fatores aumentam significativamente a probabilidade de acidentes, sobretudo em situações de emergência, durante a condução noturna ou em condições meteorológicas adversas.
Limitações da legislação atual
O Código da Estrada e o Código Penal prevêem sanções para a condução sob o efeito do álcool, distinguindo entre infrações contraordenacionais e o crime de condução em estado de embriaguez. Contudo, a persistência de elevados níveis de reincidência demonstra que as atuais consequências jurídicas nem sempre possuem um efeito suficientemente dissuasor, sem esquecer a leviandade com os Tribunais aplicam sanções, doseando a ilicitude e a culpa destes comportamentos pelo mínimo, com penas próximas do risível quando podiam (e deviam) ir muito mais além.
Mais preocupante ainda é o facto de, quando dessa conduta resultam mortes ou lesões graves, a embriaguez funcionar frequentemente apenas como um elemento factual do processo, sem existir uma autonomização suficientemente expressiva da censura jurídico-penal associada à decisão de conduzir alcoolizado.
2. Proposta de alteração legislativa
Propõe-se a adoção de um conjunto de medidas destinadas a reforçar a prevenção, a fiscalização e a responsabilização dos condutores.
1. Instalação obrigatória de alcoolímetros de bloqueio
Os condutores condenados por condução sob o efeito do álcool deveriam ficar obrigados, durante um período determinado, a instalar dispositivos de bloqueio de ignição ("alcolocks") nos veículos que conduzam. Estes equipamentos impedem o arranque do veículo sempre que seja detetada uma taxa de álcool superior ao limite legal.
2. Programa obrigatório de reabilitação
A restituição da carta de condução ficaria dependente da frequência, com aproveitamento, de programas de educação rodoviária, prevenção das dependências e avaliação psicológica, especialmente nos casos de reincidência.
3. Agravamento das sanções para reincidentes
Os condutores reincidentes deveriam estar sujeitos a:
- aumento do período de inibição de conduzir;
- apreensão do veículo quando este seja utilizado reiteradamente na prática do crime;
- fiscalização reforçada durante um período de prova após a recuperação da carta de condução, com maiores períodos de inibição.
4. Agravamento da responsabilidade penal em caso de morte ou lesões
A alteração mais relevante consistiria na criação de uma circunstância qualificativa autónoma aplicável quando o condutor, encontrando-se sob o efeito do álcool em níveis criminalmente relevantes, provoque um acidente do qual resultem a morte ou ofensas à integridade física de terceiros.
Assim, parece-me ser de ponderar:
- quando da condução sob o efeito do álcool resulte a morte de uma pessoa, a moldura penal aplicável seja agravada relativamente à atualmente prevista para o homicídio por negligência, atendendo ao facto de o agente ter assumido conscientemente um risco proibido ao decidir conduzir alcoolizado;
- quando resultem ofensas à integridade física graves ou permanentes, a pena seja igualmente agravada, refletindo a maior censurabilidade da conduta;
- caso existam múltiplas vítimas, o tribunal disponha de uma moldura penal agravada que permita responder adequadamente à especial gravidade dos factos;
- a condução com uma taxa de álcool significativamente superior ao limite criminal (por exemplo, igual ou superior a 2,0 g/L) constitua circunstância agravante especial, traduzindo um grau acrescido de perigosidade ou, ainda melhor, constitua e configure, substantivamente, uma forma agravada do crime;
- quando as vítimas sejam agentes das Forças de Segurança, pessoal médico ou outro envolvido na gestão do acidente e/ou via, a conduta preveja uma forma particularmente agravada de crime tendo em conta o resultado; e
- que a condução feita sem uso do alcolocks por parte de quem esteja sujeita a esta medida, constitua um crime de desobediência qualificada.
Esta solução não eliminaria a necessidade de demonstrar o nexo de causalidade entre a condução e o resultado produzido, nem afastaria os princípios fundamentais do direito penal. Todavia, reconheceria que a decisão de conduzir fortemente alcoolizado representa uma violação particularmente intensa do dever objetivo de cuidado e um risco manifestamente intolerável para a comunidade, o qual nós teimamos em negligenciar.
3. Fundamentação da proposta
O fundamento deste agravamento reside na maior censurabilidade da conduta. Quem opta por conduzir depois de consumir álcool sabe - ou deve saber - que aumenta significativamente o risco de provocar acidentes graves. Essa decisão antecede o próprio momento da condução e traduz uma aceitação consciente de um perigo que o ordenamento jurídico procura evitar.
Embora o resultado morte ou lesões possa continuar a ocorrer a título negligente, a criação de circunstâncias qualificativas específicas permitiria distinguir estes casos daqueles em que o acidente resulta de uma simples distração ou erro momentâneo de um condutor sóbrio.
Além disso, um regime penal mais severo teria um importante efeito preventivo, reforçando a perceção social de que conduzir alcoolizado não constitui uma infração menor, mas um comportamento potencialmente letal, reforçando os mecanismos de prevenção especial (do condutor condenado) e de prevenção geral (dos demais condutores).
Conclusão
A redução da sinistralidade rodoviária exige uma combinação equilibrada de prevenção, educação, fiscalização e punição. O atual quadro legal poderá ser reforçado através da introdução de medidas tecnológicas, programas obrigatórios de reabilitação e um regime sancionatório mais exigente para os casos de reincidência.
Particularmente importante é a criação de um agravamento penal específico para as situações em que a condução sob o efeito do álcool origine mortes ou lesões graves. Tal solução permitiria adequar a resposta do sistema de justiça ao elevado grau de perigosidade da conduta, reforçando a proteção da vida humana, da integridade física e da confiança coletiva na segurança das estradas.
Deste modo, o legislador afirmaria de forma inequívoca que a liberdade de conduzir implica uma responsabilidade acrescida e que a escolha consciente de conduzir alcoolizado, quando provoca consequências irreversíveis, merece uma resposta penal proporcional à gravidade do dano causado.
Se queremos verdadeiramente atingir as metas europeias, às quais nos propusemos, teremos que fazer mais do que temos feito. Só assim conseguiremos atingir fortemente este flagelo e prevenir mortes nas estradas.
*Presidente do SNOP — Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia e docente universitário