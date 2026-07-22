Mandar vir pessoal do Bengladesh para podar palmeiras em Salvaterra e fazer uma estátua ao Papa das comissões de utentes

Mordaz Serafim das Neves

Aqui há tempos, o vereador do Chega na Câmara de Salvaterra de Magos, Samuel Germano, levou pedaços de palmeira para a sala de reuniões, para mostrar que os espaços verdes do concelho andam a precisar de uma poda, tendo a presidente da câmara, Helena Neves, explicado que podar uma palmeira não é fácil e que anda a tentar encontrar quem trabalhe em altura.

O assunto ficou por ali, mas o auto-colante com o slogan “Isto não é o Bangladesh” que o vereador tinha colado ao computador, podia ter servido de ponto de partida para uma solução. Sendo o Bangladesh um país com carradas de palmeiras, tendo por esse motivo vasta experiência na poda das mesmas, que tal mandar vir pessoal daquele país, para tratar as palmeiras do concelho?

Se ouvires o nome Manuel Soares, é possível que não o associes a ninguém em especial, nem sequer a jogadores de futebol do campeonato do Inatel. No Linkedin, por exemplo, há mais de quatrocentos perfis com o nome Manuel Soares. No Facebook parei de contar aos dez mil. E no entanto há um Manuel Soares que se destaca aqui pelos nossos lados e arredores, como o Papa, digamos assim, das comissões de utentes.

Natural da Vermelha, freguesia do Cadaval, ex-seminarista e coleccionador de pacotes de açúcar, já foi porta-voz de mil e uma daquelas comissões. Da comissão de utentes da ponte 25 de Abril; da comissão de utentes da margem sul; da comissão de utentes da A23, da comissão de utentes da saúde do Médio Tejo, eu sei lá…

Se houve uma comissão de utentes das ondas das praias do Oeste, ele esteve lá. E esteve, quase de certeza, na comissão de utentes do Café Estorninho, fique o café Estorninho onde ficar.

A última vez que ouvi falar dele, estava na comissão de utentes dos serviços públicos de Torres Novas, a contestar a unidade de Biometano, que querem fazer em Árgea. É imparável. E sem atirar baldes de tinta a ninguém nem se acorrentar a árvores ou portões. Um dia destes ainda aparece aí como porta-voz da comissão de utentes dos e-mails do outro mundo, vais ver.

Eu, se tu alinhares, vou criar uma comissão de utentes das comissões de utentes do Manuel Soares, para defender que lhe seja feita uma estátua, ou colocada uma simples placa numa parede de um serviço público.

Quem também merece uma distinção é o ex-presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, que foi escolhido pelo presidente da câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, para seu chefe de gabinete.

Não se esgadanhou todo para voltar a ser presidente, candidatando-se como falso independente; não foi concorrer a presidente noutro município, arriscando-se a fazer figuras tristes, e não fez patéticas birras contra a lei de limitação de mandatos.

De mansinho, com pezinhos de lã e com aquele sorrisinho maroto, está de volta a um gabinete de presidente de câmara, mas sem as dores de cabeça de um presidente de câmara. Como diria um personagem do Herman José: “Este homem…é um Senhor!”

Saudações estivais

Manuel Serra d’Aire