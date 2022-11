Autarcas aprovam separação da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Restaram poucas dúvidas em assembleia de freguesia com apenas o Partido Socialista - que tem a presidência de todas as juntas de freguesia do concelho de VFX - a votar contra. A próxima palavra cabe à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira.

Não restam dúvidas: os autarcas da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa querem que as duas localidades sejam novamente freguesias independentes. O primeiro passo no processo de desanexação daquela união foi dado na noite de 17 de Novembro, com os eleitos da assembleia de freguesia a aprovarem por maioria a proposta de desagregação das duas localidades. A proposta vai agora ser discutida em assembleia municipal, a quem caberá dar ou não luz verde para que o assunto chegue ao Parlamento.

A proposta de desanexação da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa foi aprovada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, CDU, Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), Chega e da bancada independente António Inácio Póvoa Mais Forte (AIPMF). Apenas o Partido Socialista votou contra a proposta, um sentido de voto contrário ao que os socialistas tomaram em 2013 quando votaram contra a união, imposta na chamada Lei Relvas.

