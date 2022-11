partilhe no Facebook

Separação da Junceira com a Serra de Tomar mais perto de acontecer

O executivo da Câmara de Tomar deu parecer positivo unânime à desagregação da actual União de Freguesias da Serra e Junceira, proposta votada favoravelmente na última assembleia de freguesia.

A presidente da câmara municipal, Anabela Freitas (PS), destacou em reunião de executivo ser "esta a vontade da população". O assunto segue agora para a Assembleia Municipal de Tomar que, em caso de aprovação, remeterá a desagregação para a Assembleia da República.

A intenção de separação partiu de um grupo de habitantes e amigos da Junceira, após a saída da lei que permite a reversão das mesmas com base num regime excepcional de reorganização do mapa administrativo. A proposta de desagregação da União das Freguesias de Serra e Junceira contou com cinco votos a favor e quatro abstenções na assembleia de freguesia extraordinária realizada a 20 de Outubro, e na qual compareceram cerca de 80 cidadãos.