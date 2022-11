Abrantes aprova o seu segundo maior orçamento de sempre

Com a abstenção do vereador do movimento ALTERNATIVAcom e com a ausência do vereador do PSD, foi aprovado na última reunião de câmara o orçamento para 2023, no valor de 43,1 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou, a 15 de Novembro, "As Grandes Opções do Plano para 2023" e o seu respectivo orçamento, superior a 43 milhões de euros. O orçamento teve um aumento de cerca de 6% em relação ao ano anterior, é o mais elevado desde 2011 e o segundo maior de sempre. O vereador Vasco Damas, do movimento independente ALTERNATIVAcom, absteve-se na votação, enquanto Vítor Moura, vereador eleito pelo PSD, não esteve presente na sessão camarária.

Para Manuel Valamatos, presidente da autarquia, o reforço do orçamento prende-se com questões relacionadas com o aumento dos preços e também com a transferência de competências, “que trouxeram para o seio do município maiores responsabilidades financeiras, sobretudo com recursos humanos", revelou.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.