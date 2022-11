Duarte Marques tem uma visibilidade nacional e é do norte do distrito de Santarém, de Mação. Isaura Morais foi presidente da Camara de Rio Maior e actualmente é deputada por Santarém.

Duarte Marques e Isaura Morais candidatos à Assembleia Distrital do PSD

Duarte Marques, que foi deputado do PSD e um dos que maior visibilidade teve enquanto eleito pelo distrito de Santarém, é o candidato à Assembleia Distrital do PSD pela lista de Jorge Gaspar nas eleições para a distrital do partido, que se realizam dia 26. João Moura, actual presidente da distrital que se recandidata ao cargo tem como candidata ao cargo Isaura Morais, que é sua colega na Assembleia da República.

