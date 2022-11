Alverca discute esta noite desanexação do Sobralinho

Realiza-se esta quinta-feira, pelas 21h00, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA) a sessão extraordinária da assembleia de freguesia da União de Alverca do Ribatejo e Sobralinho onde será discutida e colocada a aprovação a proposta que visa dar início ao procedimento especial, simplificado e transitório de desanexação da união e reposição das anteriores duas freguesias. A intervenção do público está marcada para as 22h00 mas regimentalmente é proibido falar sobre o ponto a discussão, neste caso, o processo de extinção da união de freguesias.

Na última semana os autarcas da união da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa votaram por maioria - com os votos contra do PS - a reposição das freguesias tal como eram antes da chamada Lei Relvas. É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE que está hoje nas bancas.