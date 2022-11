João Leite avança para a liderança do PSD de Santarém com apoios de peso

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, é o único candidato a presidente da concelhia de Santarém do PSD. Essa estrutura partidária é actualmente liderada pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves, que não se recandidata ao cargo mas surge como mandatário de uma lista onde surgem como candidatos a vice-presidentes o vereador Diogo Gomes e o líder da bancada do PSD na assembleia municipal, Jorge Rodrigues. Como candidato a presidente da mesa do plenário de militantes está Ramiro Matos, presidente da empresa municipal Águas de Santarém.

A vereadora Carmen Antunes integra a lista para a comissão política, bem como outros nomes ligados às equipas que têm apoiado Ricardo Gonçalves na gestão do município, como Emanuel Campos, Paulo Tiago e Vânia Horta. Outros nomes da lista são os de Ana Saramago, António Melão, Luís Tomaz Gonçalves, Maria Emília Santos, Tiago Frazão, Diana Gomes, Fábio Moutinho e Tiago Simões.

Uma novidade é a criação de dois novos órgãos na estrutura concelhia do PSD de Santarém: o Conselho Estratégico Local que será coordenado por Carlos Coutinho, actual administrador da empresa municipal Viver Santarém, e a coordenadora autárquica, composta por todos os presidentes de junta do PSD e outros eleitos pertencentes a diversas assembleias de freguesia e potenciais candidatos às próximas eleições autárquicas nas freguesias, que terá a coordenação de Luís Carlos Gonçalves, autarca da União de Freguesias da Cidade de Santarém.

Tendo como mote “Santarém, a nossa motivação!”, João Leite diz que a sua candidatura pretende “mobilizar e agregar todos os militantes e comunidade em geral, nesta que é uma candidatura que surge com o propósito de fazer mais e melhor”. As eleições estão marcadas para sábado, 26 de Novembro.