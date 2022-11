PCP quer mais investimento em acessibilidades e saúde no distrito de Santarém

Comunistas apresentaram propostas no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2023

O PCP quer que o Orçamento do Estado para 2023 inclua investimentos que considera essenciais para o distrito de Santarém, tanto em matéria de mobilidade como na melhoria da prestação dos cuidados de saúde. Em comunicado, o Partido Comunista Português (PCP) afirma que, entre as propostas entregues no âmbito da discussão na especialidade do OE 2023, na Assembleia da República, o seu grupo parlamentar exige a melhoria das acessibilidades inter-concelhias e inter-regionais no distrito.



Em concreto, exige o reforço dos transportes públicos, a eliminação de portagens na A13 e na A23, a construção do troço do IC3 ligando estas duas autoestradas, com uma nova travessia do Tejo entre a Chamusca e a Golegã, e a requalificação da Estrada Nacional 118.



Na área da Saúde, o PCP pede investimentos em capacitação, modernização e construção de novas unidades de saúde e a requalificação e ampliação das instalações da urgência Médico Cirúrgica do Hospital de Abrantes.