João Leite sucede a Ricardo Gonçalves à frente do PSD de Santarém

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, foi eleito no sábado, 26 de Novembro, presidente da concelhia de Santarém do PSD à frente de uma lista única. Essa estrutura partidária era liderada até à data pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que não se recandidatou ao cargo, tendo sido o mandatário da lista. Como vice-presidentes da concelhia foram eleitos o vereador Diogo Gomes e o líder da bancada do PSD na assembleia municipal, Jorge Rodrigues. Como presidente da mesa do plenário de militantes foi eleito Ramiro Matos, presidente da empresa municipal Águas de Santarém.