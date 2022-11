Francisco Gaspar preside à concelhia do PSD de Coruche

Francisco Gaspar foi eleito presidente da concelhia do PSD de Coruche, liderando a única lista concorrente. Essa estrutura partidária vivia, desde Janeiro de 2022, num vazio de poder pois nas duas eleições anteriores não foram apresentadas listas. No sábado, 26 de Novembro, Francisco Gaspar foi também eleito vice-presidente da mesa da assembleia distrital do PSD e a militante de Coruche Sílvia Carrilho foi eleita delegada de Coruche à assembleia distrital. Na política autárquica, Francisco Gaspar é eleito da Assembleia Municipal de Coruche e vice-presidente da mesa da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. É ainda coordenador autárquico distrital do PSD.



A nova equipa do PSD em Coruche propõe-se liderar a oposição à actual maioria socialista que gere o município. “O combate à desertificação do concelho e a acentuada perda de população são uma prioridade, a par da exigência ao Governo de investimentos necessários para o concelho, como a travessia do Vale do Sorraia, a reabertura imediata do SAP de Coruche no período nocturno ou a construção do SUB. Bem como o reforço do apoio à agricultura e agro-indústria, sectores de actividade predominantes no nosso concelho”, diz o PSD de Coruche em comunicado.