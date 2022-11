partilhe no Facebook

Gonçalo Rodrigues é o novo presidente do PSD da Golegã

Gonçalo Rodrigues foi eleito no sábado, 26 de Novembro, presidente da concelhia do PSD Golegã. A nova comissão política do PSD Golegã tem ainda como vice-presidentes Diogo Alcaçarenho Rosa e Marisa Oliveira, como secretário José Roque e como tesoureiro Ricardo Correia. Para vogais foram eleitos Inês Trincão, Madalena Morgado, João Pinho, Mariana Nunes, Carolina Silva e Élio Trancas.

Para presidente da mesa da Assembleia de Militantes foi eleito Joaquim Morgado, que até agora liderava a concelhia. Tem como vice-presidente Carlos Rosa e como secretário João Policarpo. A nova equipa diz que tem como objectivo “unir os militantes e reforçar o trabalho realizado até ao momento, continuando a contribuir para o desenvolvimento do concelho da Golegã e da região, quer nos órgãos autárquicos quer através da representação e participação nos órgãos do PSD”.