Santarém tem mais um representante no Governo

O Presidente da República aceitou hoje as propostas do primeiro-ministro para a nomeação de dois novos secretários de Estado na área das Finanças. Nuno Félix, natural de Santarém, nos Assuntos Fiscais e Alexandra Reis no Tesouro.

De acordo com uma nota da Presidência da República, em complemento das exonerações e nomeações já anunciadas, verificam-se também mudanças na equipa do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Nuno Félix substitui António Mendonça Mendes, que vai desempenhar as funções de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. A equipa de Fernando Medina passa a ter quatro secretários de Estado.

A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, pelas 12 horas, no Palácio de Belém.