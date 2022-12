Assembleia aprova desagregação de Pias e Areias

Proposta de desagragação da união de freguesias do concelho de Ferreira do Zêzere foi aprovada em assembleia extraordinária com duas abstenções.

Foi aprovado em assembleia extraordinária a proposta de desagregação da União de Freguesias de Areias e Pias, concelho de Ferreira do Zêzere, na sequência de um abaixo-assinado que contou com cerca de 320 assinaturas dos moradores de Pias, que tem cerca de 450 eleitores.

Dos nove eleitos que constituem a assembleia de freguesia, a única do concelho de maioria social-democrata, três faltaram sem aviso prévio. Entre os seis votantes, dois do PSD optaram pela abstenção, votando a favor da desagregação dois eleitos do PSD e dois do PS.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.