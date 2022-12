Câmara de Ourém aceita desagregação de três uniões de freguesias

A Câmara de Ourém deliberou, por unanimidade, não se opor às propostas de desagregação das uniões de freguesias de Gondemaria e Olival, Rio de Couros e Casal dos Bernardos, e Matas e Cercal. Na reunião de câmara, o executivo, de maioria PSD/CDS, deliberou ainda remeter os processos para a assembleia municipal, que se reúne dia 15 extraordinariamente para esta matéria.



Numa declaração de voto, a vereadora do PS, Cília Seixo, salientou que os diplomas de reorganização administrativa do território das freguesias revelaram-se “um erro, como dizem os próprios relatórios que acompanham as propostas”. Notou ainda que “as populações das referidas freguesias nunca concordaram com o processo de agregação” e que “as propostas de desagregação já foram aprovadas nas respectivas assembleias de freguesia”. Para a autarca socialista, “a vontade dos fregueses deve ser respeitada e refletida na aprovação dos órgãos locais”.



Se avançar a desagregação das uniões de freguesias de Gondemaria e Olival, Rio de Couros e Casal dos Bernardos, e Matas e Cercal, o concelho de Ourém ficará com apenas uma união de freguesias, que junta Freixianda, Ribeira do Fárrio e Fomigais. O concelho de Ourém tinha 18 juntas de freguesia, tendo passado a 13 com a agregação.



O Governo apresentou no final de 2020 ao Parlamento uma proposta de lei que permite reverter a agregação e a extinção de freguesias ocorrida em 2013, durante o Governo PSD/CDS, a que se juntaram posteriormente propostas do PCP, do PEV e do BE. A reforma administrativa de 2013, feita pelo Governo PSD/CDS-PP e negociada com a ‘troika’, eliminou mais de mil freguesias, estabelecendo o actual mapa com 3.092 destas autarquias.