Propostas do BE para o orçamento de Santarém todas chumbadas

O Bloco de Esquerda lamentou que das 10 propostas de alteração ao orçamento da Câmara de Santarém para 2023 nenhuma tenha sido contemplada pela maioria PSD/PS que governa o município. O pacote de medidas envolvia um montante estimado 433 mil euros. Entre outras propostas, o BE pretendia criar um apoio para famílias com dificuldades económicas, atribuir benefícios para estudantes e a criação de um novo programa de apoio ao arrendamento.

Os bloquistas, que têm representação na assembleia municipal, propunham ainda que a Câmara de Santarém concluísse, em 2023, o concurso aberto para selecção de Bombeiros Sapadores, alterasse o regulamento dos subsídios de arrendamento, congelasse as rendas residenciais e comerciais municipais e aumentasse em 23 mil euros a verba para os serviços municipais de psicologia.

Para o BE, “o documento falha por não estar minimamente ligado à realidade actual e é demonstrativo da falta de coragem do executivo do ‘bloco central’ em intervir no mercado da habitação e em criar uma resposta séria no combate às dificuldades económicas vigentes”.