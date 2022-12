Educação, ambiente e espaço público são prioridades no orçamento de VFX

Os sectores da habitação, cultura, educação, ambiente e requalificação de espaços públicos são as principais prioridades de investimento no município de Vila Franca de Xira para o próximo ano vincadas no orçamento para 2023, que tem um valor global de 97,8 milhões de euros. A requalificação e manutenção de espaços escolares do concelho, a execução do parque linear ribeirinho entre Alverca e o Sobralinho, a construção de uma nova Loja do Cidadão em Alverca e o reforço dos postos de carregamento para viaturas eléctricas no concelho são algumas das obras contempladas no documento.

Também a requalificação do Jardim Álvaro Vidal e o continuado investimento na recuperação de espaços públicos de vários loteamentos ilegais (AUGI) do concelho são prioridades para o orçamento de 2023, que assenta em eixos estratégicos como a inclusão, sustentabilidade, identidade, empreendedorismo e cidadania.

O orçamento é um dos mais altos dos últimos anos e cresce 8,8 milhões de euros face ao actual. O documento, que contempla também as Grandes Opções do Plano 2023-2027, foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do PS e da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). A CDU e o Chega votaram contra por considerarem o documento insuficiente e com falta de visão estratégica e de futuro.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, fala de um orçamento pautado pela dificuldade e incerteza com a escalada descontrolada dos preços da energia, bens e serviços. “É um orçamento cauteloso, ambicioso e participado. É prudente em relação ao que o próximo ano trará e tem em conta as dificuldades que estão a chegar às famílias”, explicou o autarca.