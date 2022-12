Até agora só era conhecido um responsável por desviar mais de 135 mil euros da Junta de Montalegre, no concelho do Sardoal, mas a PJ adiantou que há outro suspeito, de 36 anos.

Dois suspeitos envolvidos no desfalque de mais de 135 mil euros na Junta de Montalegre

Suspeitos estão detidos e vão ser presentes às autoridades para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.



Pedro Carreira, o secretário da Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre, concelho do Sardoal, que tem estado a ser investigado por ter desviado mais de 100 mil euros das contas da autarquia, não é o único suspeito da actividade criminosa. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de denúncia recebida em Setembro passado, e da investigação entretanto desenvolvida, cumpriu mandados de detenção a dois homens, emitidos pelo MP-DIAP de Tomar, fortemente indiciados pelos crimes de peculato e de falsificação.

O comunicado revela que um dos suspeitos, Pedro Carreira, apropriou-se, entre 2017 a 2022, no exercício da função de secretário da junta, de valores ainda não cabalmente apurados, superiores a 135 mil euros. Fazendo seu o dinheiro público, através de movimentos com cartão bancário, transferências ou por falsificação de cheques da Junta, aplicava parte dos valores em benefício de outrem, pessoa das suas relações privilegiadas e coarguido, também detido, explica a PJ.

Artigo desenvolvido na edição impressa de 22 de Dezembro de O MIRANTE.