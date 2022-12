PSD de Tomar diz que orçamento para 2023 tem falta de visão estratégica

O Partido Social-Democrata (PSD) de Tomar diz que o orçamento apresentado para revela “uma continuidade que deveria preocupar a população”. O único partido de oposição à maioria socialista no executivo afirma que faz falta uma visão para todo o território do concelho capaz de identificar, priorizar e concretizar projectos diferenciadores.

“A actuação exige a existência de planeamento estratégico, que envolva parceiros, que combine e consensualize políticas de incentivos de forma a intervir em diferentes e variados domínios, ultrapassando constrangimentos e procurando inverter tendências negativas”, lê-se na nota de imprensa enviada a O MIRANTE.

Sobre os 51 milhões de euros inscritos em orçamento, os social-democratas consideram que há falta de respostas concretas no apoio ao desenvolvimento e à fixação de empresas que gerassem emprego; medidas de apoio à habitação para que casais jovens e não jovens e cidadãos que foram obrigados a sair do concelho; e falta de compromissos com as entidades da Economia Social.

O PSD lamenta ainda que continue na gaveta, embora tenha sido aprovada em reunião de câmara por unanimidade, a proposta de criação do Regulamento dos benefícios fiscais e apoios ao investimento.