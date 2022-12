Torres Novas vai investir 270 mil euros em corredores pedonais

O município de Torres Novas assinou o auto de consignação da Mobilidade Urbana Sustentável com a empresa Gadanha, Pavimentos Lda., para dotar a cidade de vários corredores pedonais. O valor global das intervenções é de cerca de 270 mil euros e o prazo de execução é de 180 dias.

O objectivo é “garantir um corredor pedonal mínimo de 1,50 metros, sem qualquer tipo de obstáculos, em algumas das artérias mais movimentadas da cidade, permitindo a circulação pedonal a toda a população e um acesso privilegiado às paragens de transportes colectivos de passageiros, equipamentos desportivos e a equipamentos escolares”.

As intervenções pretendem ainda “melhorar os padrões de acessibilidade da cidade, potenciando o aumento de autonomia e independência de pessoas com algum tipo de incapacidade física, sensorial ou cognitiva”, informa a autarquia. A obra divide-se em duas zonas distintas: a norte, desde o principal bairro residencial da cidade, a Quinta da Silvã, até à Avenida Dr. Martins de Azevedo Mendes e a sul incidindo na “artéria mais movimentada da zona meridional da cidade”, a Avenida Doutor Sá Carneiro.

Estão previstos trabalhos de rebaixamento, reabilitação e alargamento do canal pedonal em calçada; remoção de guia de passeio com abertura de caixa com 0,15 m de altura; reconfiguração do pavimento com regularização do corredor pedonal num mínimo de 1,50 m; redefinição de espaço de estacionamento e colocação de novas guias de passeio e a relocalização de abrigos de transportes públicos e alteração de sinais verticais.