Orçamento de Ourém cresce impulsionado pela inflação

Município de Ourém prevê um investimento de 7,9 milhões de euros na área de comunicações e transportes em 2023, sendo a rubrica orçamental com maior peso, onde se inclui a requalificação da Estrada de Minde e a reposição de alguns equipamentos e estruturas municipais danificadas pelos fogos do último Verão. Oposição diz que o orçamento está cheio de projectos já anunciados noutros anos.

O executivo da Câmara de Ourém aprovou um orçamento de 56,5 milhões de euros para 2023, um aumento de 2,6 milhões de euros (4,8%) em relação a 2022. O presidente do município, o social-democrata Luís Albuquerque, justificou o aumento com a escalada dos preços da energia e a incerteza económica que se vive. “Em 2022 registámos um aumento de dois milhões de euros em encargos extraordinários com energia, por isso, temos que nos preparar para o que possa acontecer em 2023”, sublinhou. A exponencial subida do preço de custo dos materiais de construção, a imprevisibilidade de verbas vindas dos quadros comunitários de apoio e os valores associados à transferência de competências na área da Saúde e Educação são outros factores de incertezas apontados.

A Câmara de Ourém definiu cinco grandes objectivos para as Grandes Opções do Plano. A área de Comunicações e Transportes prevê um investimento de 7,9 milhões de euros, sendo a rubrica com maior peso, onde se inclui a requalificação da Estrada de Minde; reposição de alguns equipamentos e estruturas municipais danificadas pelos fogos florestais do último Verão; aquisição de dois autocarros eléctricos e a beneficiação de caminhos e estradas municipais em todo o concelho. Para a área da Habitação e Urbanismo está prevista uma verba de 6,8 milhões de euros que inclui a conclusão da requalificação da Rua Dr. Francisco Sá Carneiro; requalificação entre a rotunda das Freguesias e a rotunda dos Álamos, em Ourém; e o início da construção da Avenida Irmã Lúcia de Jesus, em Fátima.

Cerca de 6 milhões de euros vão para a construção da Área de Acolhimento Empresarial da Freixianda; melhoria da eficiência energética das Piscinas Municipais de Ourém; requalificação de Aljustrel e os sanitários públicos do Castelo de Ourém. Para a área a Educação estão previstos cerca de 5,7 milhões de euros para a construção do Centro Escolar de Atouguia; requalificação da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, em Caxarias, entre outras despesas de apoio à família e a alunos carenciados.

Para 2023 está prevista ainda a construção do edifício multiusos de Caxarias, onde ficarão sediados o novo centro de saúde e a nova sede da junta de freguesia; aquisição de equipamentos informáticos e requalificação do actual terminal rodoviário que vai transformar-se na Loja do Cidadão de Ourém, caso haja financiamento europeu. Luís Albuquerque referiu também que o orçamento prevê 5,8 milhões de euros de apoios a terceiros, nomeadamente a freguesias, IPSS e associações do concelho.

A vereadora da oposição, Cília Seixo (PS), votou contra o orçamento e Grandes Opções do Plano justificando que este é um documento de “continuidade, de uma estratégia política assente na imagem e no anúncio sistemático de milhões de euros de obras e investimento que não saem do papel”, afirmou. A autarca acrescentou que se deveria apostar numa “verdadeira política social, que responda ao contexto de crise económica e dar uma folga fiscal aos oureenses em relação ao aumento dos impostos directos”, concluiu.