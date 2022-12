Primeiro ano de mandato no Cartaxo trouxe obras esperadas há muito

As obras de requalificação na Escola Secundária do Cartaxo avançaram finalmente depois de vários anos de imprevistos e indecisões. A obra na Rua Serpa Pinto, no centro do Cartaxo, também já está a decorrer. Estas são duas das intervenções que avançaram durante o primeiro ano de mandato do novo executivo municipal do Cartaxo, liderado pelo social-democrata João Heitor. Em sessão camarária, o autarca fez um balanço do que foi feito desde Outubro de 2021, garantindo que a Infraestruturas de Portugal vai lançar a empreitada para a obra no viaduto de Santana no primeiro trimestre de 2023.

João Heitor prosseguiu recordando que o seu executivo conseguiu recuperar quatro parques infantis: Parque da Música; Parque de Valverde; Quinta das Pratas e Quinta das Correias. “Limpámos a ribeira do Algar como não acontecia há muitos anos. Fizemos obras no canil municipal, o que permitiu receber 117 cães que foram retirados de um espaço em Vila Chã de Ourique. Nas obras no quartel dos bombeiros conseguimos recuperar e separar a rede pluvial da rede residual”, informou o presidente da Câmara do Cartaxo.

O autarca tinha o objectivo de conseguir abrir as piscinas interiores à população em Janeiro de 2023 mas não vai ser possível. João Heitor aponta Março ou Abril para reabrir o espaço, embora admita que a situação não é de fácil resolução. O presidente destacou ainda as obras de manutenção no mercado municipal, onde chovia. Além disso, substituíram toda a iluminação por tecnologia LED, mais económica.

“Encontrámos várias dificuldades quando tomámos posse. Temos que olhar para as situações que temos e aproveitar as oportunidades para melhorar. É este o nosso espírito. O compromisso é grande e estamos empenhados em concretizar o que realmente é importante para a comunidade. Vamos continuar neste caminho de trabalhar todos os dias para melhorar a nossa comunidade”, concluiu.