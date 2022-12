Município de Benavente atribui 23 mil euros à Santa Casa para melhoria das instalações

A Câmara de Benavente aprovou por unanimidade na última reunião pública do executivo municipal realizada no ano de 2022, a atribuição de um subsídio no valor de 23.649 euros à Santa Casa da Misericórdia de Benavente, nos termos do regulamento municipal de apoio ao associativismo para beneficiação de infraestruturas.

O pedido de apoio financeiro por parte da instituição, explicou a vereadora com o pelouro da acção social, Catarina do Vale, surgiu após a não aprovação de uma candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) 3.0 e destina-se a ajudar a suportar os custos do valor global necessário (27.800 euros) para a construção de uma área de quarentena com casa-de-banho e o alargamento de uma zona de sala-de-estar.

O presidente do município, Carlos Coutinho, disse, durante a apreciação da proposta, não compreender a não aprovação quer da candidatura da Santa Casa da Misericórdia de Benavente quer das apresentadas pela Fundação Padre Tobias e Centro de Recuperação Infantil de Benavente ao PARES 3.0.

O autarca da CDU considerou também que a câmara municipal tem a responsabilidade de apoiar os seus parceiros na área social, sobretudo numa altura em que as instituições "estão a viver dificuldades face ao imenso aumento dos custos da sua actividade sem que haja aumento daquilo que são as suas receitas em condições iguais".