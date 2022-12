Jorge Faria grita e manda calar vereador da oposição

Presidente da Câmara do Entroncamento não permitiu que Rui Madeira se defendesse das acusações do vereador socialista, Carlos Amaro.

O presidente da Câmara do Entroncamento, o socialista Jorge Faria, exaltou-se durante a última reunião de câmara e mandou calar o vereador da oposição, Rui Madeira (PSD), por este ter pedido a palavra para responder ao vereador Carlos Amaro (PS) que o acusou de não se preocupar com o desenvolvimento económico do concelho. Em causa estava o debate sobre a instalação de um novo hipermercado, na Rua Dr. Costa Machado, perto do pavilhão municipal. Rui Madeira defendeu que este tipo de infraestruturas deveriam ser construídas na periferia e não no centro da cidade uma vez que prejudicará, na sua opinião, o comércio local.

Carlos Amaro acusou Rui Madeira de ter votado contra a instalação do Burguer King e a abstenção em relação ao hipermercado Pingo Doce. “Ambas as infraestruturas não tiveram impacto negativo no concelho”, afirmou Carlos Amaro. Foi nesta altura que Rui Madeira quis defender-se para explicar que não é contra o desenvolvimento socio-económico do concelho mas é “necessário manter as zonas nobres da cidade. Queremos apoiar com visão estratégica para que no futuro o Entroncamento não continue a ser uma cidade desordenada”, sublinhou Rui Madeira, que teve que levantar o tom de voz para se fazer ouvir uma vez que Jorge Faria exaltou-se e não o deixou falar.