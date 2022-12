Orçamento de Samora Correia cresce para 1,3 milhões de euros

A Assembleia de Freguesia de Samora Correia aprovou, na sessão realizada a 5 de Dezembro, o orçamento para 2023, no valor de 1 milhão e 327 mil euros, tendo como prioridades a limpeza e higiene urbana e alguns investimentos, nomeadamente a requalificação do parque infantil da zona ribeirinha da cidade, pequenas reparações nos Lavadouros da Fonte dos Escudeiros e instalação de equipamentos desportivos em Porto Belo. O documento, que sobe comparativamente aos orçamentos dos dois anos anteriores (na ordem dos 780 mil euros), foi aprovado com os votos favoráveis da CDU e PS, abstenção do Chega e votos contra do PSD.

O presidente da Junta de Samora Correia, Augusto Marques (CDU), explicou que o aumento se deve à transferência de competências da Câmara de Benavente para a junta de freguesia, no valor global de 500 mil euros, para a limpeza e higiene urbana, e manutenção de espaços verdes. “É um bom orçamento que cumpre o projecto da CDU e os compromissos feitos à população”, disse o autarca em declarações a O MIRANTE.

A maior fatia do orçamento destina-se à aquisição de bens e serviços (52%) - que inclui a compra de uma viatura para apoio aos trabalhadores da autarquia - seguindo-se a despesa com pessoal (29,2%). O apoio a colectividades e associações e realização de iniciativas totalizam, em conjunto, 10% da despesa. Relativamente aos eventos a realizar, o autarca salientou a realização do Prémio Carlos Gaspar, Semana Taurina, Samora Rural, Samora Equestre, Feira Anual, celebrações do Foral e dia da cidade, entre outros.

Do lado da oposição à direita, a eleita Paula Rego (PSD) considerou que se trata de um orçamento pouco ambicioso e que se baseia na gestão da despesa corrente. “Samora não pode ser só festas. Temos que criar riqueza, trazer infraestruturas e incentivo ao investimento”, disse, lamentando que seja difícil a fixação de jovens na freguesia.