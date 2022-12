Chamusca ainda não tem Conselho Municipal da Juventude

João Santos, eleito na Assembleia Municipal da Chamusca pela coligação “Chamusca concelho com futuro” (PSD/CDS), considera inaceitável que os responsáveis autárquicos estejam há vários anos para criar um Conselho Municipal da Juventude. Para o deputado é essencial “dar voz aos jovens e incentivá-los a participar na vida política e social do concelho”. Dirigindo-se em particular para o presidente da câmara, João Santos questionou quais as razões para a Chamusca ser um dos poucos concelhos do país sem este organismo, dando a entender que a justificação mais plausível é a do “esquecimento”. O desabafo foi partilhado na última sessão do ano da assembleia municipal, que se realizou na quinta-feira, 15 de Dezembro. Paulo Queimado foi parco em palavras, afirmando apenas que a implementação deste conselho exige um trabalho de preparação moroso. Segundo o presidente do município, “há muitas dificuldades em cativar a participação dos jovens nas iniciativas locais. É difícil chegar a eles”, acrescentou.

Os conselhos municipais da juventude são órgãos criados com o objectivo de implementar medidas que motivem a população mais jovem a exercer os seus direitos de cidadania e fazer um levantamento de necessidades que a mesma quer ver concretizadas. Algumas das actividades destes conselhos é a realização de debates onde se discutem vários temas que fazem parte da actualidade e que são importantes para melhorar a qualidade de vida da população.