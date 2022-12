Jovem autarca de Tomar na Comissão Política Nacional da JS

Pedro Duarte Carvalho foi eleito membro efectivo da Comissão Política Nacional da Juventude Socialista (JS) no XXIII Congresso, onde Miguel Costa Matos foi reconduzido como secretário-geral. O mais jovem deputado municipal de Tomar é desde 2019 presidente da JS da cidade do Nabão e considera que "mais do que nunca é urgente o intervencionismo dos mais novos, até porque a ideia de que os jovens são apenas o futuro do país está obsoleta".