Eleito da Assembleia de Alpiarça ganha 68 mil euros da câmara e arrisca perder mandato

O eleito do PS na Assembleia Municipal de Alpiarça, João Pedro Rosa do Céu, arrisca-se a perder o mandato porque acumula o cargo no órgão fiscalizador com o de advogado do município em que tem informação privilegiada. A acção de perda de mandato do mandato está para ser decidida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

João Pedro do Céu é filho do ex-presidente da câmara entre 1997 a 2008, Joaquim Luís Rosa do Céu, que teve uma passagem polémica pela autarquia e foi mandatário da candidatura da actual presidente, Sónia Sanfona, e é irmão da vice-presidente da autarquia, Ana Margarida Vences Rosa do Céu.

A alegada incompatibilidade foi comunicada ao tribunal pelo único eleito do PSD na assembleia municipal, Armindo Batata. João Rosa do Céu tem uma avença para serviços jurídicos até 2024 no valor de 68.543 euros.

*Notícia desenvolvida na edição semanal em papel desta quinta-feira, 29 de Dezembro