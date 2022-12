Sardoal investe em creche e nova biblioteca municipal

A Assembleia Municipal do Sardoal aprovou, com os votos favoráveis da maioria PSD e os votos contra e uma abstenção do PS, um orçamento de 11.1 milhões de euros (ME) para 2023, valor em linha com o exercício anterior. Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges (PSD) disse que uma “política forte de apoio social e de apoio às famílias necessitadas” é uma “constante dos orçamentos”, tendo destacado projectos na área da educação, turismo, cultura, empreendedorismo e no âmbito da estratégia local de habitação.

Um dos investimentos é a construção da creche municipal, na ordem dos 900 mil euros e com candidatura apresentada a fundos comunitários, um “novo parque infantil no Jardim-de-Infância”, no valor de 40 mil euros, e 840 mil euros para a construção da nova biblioteca municipal, no edifício do antigo Externato Rainha Santa Isabel, a par de investimento na área de habitação.

“Temos aprovado o Plano Municipal de Habitação, em articulação com o Instituto da Habitação, o IHRU, estamos a falar de cerca de quatro milhões de euros onde vamos reabilitar habitações no âmbito do Primeiro Direito, ou seja, uma habitação condigna, num horizonte temporal até 2025, onde temos também inscrito a construção de novas habitações para custos controlados e a requalificação dos prédios da Tapada da Torre num investimento que poderá andar muito perto de um milhão de euros”, destacou Miguel Borges.

Para 2023 está igualmente prevista a construção do Parque Industrial de Andreus, que albergará 10 empresas, num investimento na ordem de um milhão de euros, a par do alargamento do espaço Empreende, na Loja do Cidadão, em Sardoal. Na área do Turismo o presidente destacou a musealização do Lagar dos Paulinos e a transformação do Centro de Férias do Codes num Centro de Interpretação das Invasões Francesas, a par de uma praia fluvial na Rosa Mana, a primeira no concelho e que surgirá “no âmbito da intervenção do furacão Elsa”.

Do lado da bancada do Partido Socialista o deputado Adérito Garcia considerou que “estes documentos não apresentam qualquer estratégia para mitigar os problemas de diminuição de população, desenvolvimento industrial e comércio local”, tendo a bancada votado contra o documento, à excepção de um dos seus elementos, que optou pela abstenção.