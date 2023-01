PCP realiza Almoço de Ano Novo em Rio Maior

A concelhia do PCP de Rio Maior vai organizar um Almoço de Ano Novo no dia 15 de Janeiro, a partir das 12h30, nas instalações da Associação Pé da Serra, em Rio Maior. O convívio comunista vai contar com a presença do ex-deputado do PCP João Oliveira, membro da comissão política do Comité Central do PCP.