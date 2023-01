Constância aumenta orçamento em quase um milhão

O município de Constância aprovou um orçamento de 9,3 milhões de euros para 2023, um aumento de quase um milhão de euros relativamente a 2022 (8,4 milhões), com o presidente a destacar o aumento das despesas e do investimento. “O aumento deve-se, por um lado, à questão da descentralização administrativa, com a assumpção de novas competências, e ao aumento da despesa corrente com salários e com a energia, e por outro lado, temos também uma obra, que é o caso da Loja do Cidadão, de 1,2 milhões de euros”, disse o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), dizendo que este foi o orçamento “mais difícil de elaborar”.

O aumento da despesa com salários e com energia, indicou, “representa cerca de meio milhão de euros” – 200 mil euros relativos à despesa com pessoal e 336 mil euros na factura da electricidade. Trata-se de “um montante significativo num orçamento que sempre foi curto”, numa “câmara pequenina, que depende muito das receitas do orçamento geral do Estado”. A previsão é de que a despesa totalize cerca de três milhões.

No âmbito das Grandes Opções do Plano o autarca sublinhou que a Loja do Cidadão vai permitir “não só concentrar num único espaço um conjunto de serviços, como irá permitir reabilitar um edifício histórico e imponente, em pleno centro histórico da vila”.

Aprovado pela maioria PS e com a abstenção da CDU, quer na câmara, quer na assembleia municipal, o orçamento de Constância destaca como obras principais a requalificação do Parque Infantil da Portela, a ampliação da Rua do Cemitério de Constância e a criação de espaços de mobilidade suave, com candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Paralelamente, o executivo propõe desenvolver ao longo de 2023 um conjunto de projectos com vista à apresentação de candidaturas ao PRR e ao novo Quadro Comunitário de Apoio, nomeadamente para ampliação da Zona Industrial de Montalvo, transformação da antiga escola de Constância em ninho de empresas e apetrechamento do Cineteatro Municipal.

A nível cultural e desportivo a aposta continua nas Festas do Concelho/Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, nas Pomonas Camonianas, na Feira do Livro descentralizada, na Praça ConVida e na dinamização de iniciativas no Cineteatro Municipal, que terá também “sessões regulares de cinema”.

A CDU decidiu abster-se por considerar que o documento “reflecte uma gestão muito pouco ambiciosa que não espelha uma visão estratégica de médio/longo prazo de desenvolvimento do concelho assente na criação de emprego, de habitação a custos acessíveis/controlados e da afirmação territorial do concelho no exterior”.