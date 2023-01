São Facundo e Vale das Mós aprovam desagregação por unanimidade

Foi aprovada por unanimidade em assembleia de freguesia a desagregação da União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós, no concelho de Abrantes. A proposta, apresentada pela CDU, contou também com os votos favoráveis do Partido Socialista e do movimento ALTERNATIVAcom, seguindo agora para discussão e votação na próxima sessão da Assembleia Municipal de Abrantes.

Na sequência da denominada Lei Relvas, foram criadas em 2013 cinco uniões de freguesias no concelho abrantino: Abrantes e Alferrarede (antigas freguesias de São João, São Vicente e Alferrarede); São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo; Aldeia do Mato e Souto; Alvega e Concavada; e ainda São Facundo e Vale das Mós.

Há exactamente um ano entrava em vigor um regime excepcional que permite às freguesias que reúnam determinados critérios reverter a reorganização administrativa de 2013, tendo ainda um ano para o fazer, depois de o prazo ter sido alargado até final de 2023.