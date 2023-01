Autarcas de VFX querem audiência urgente com Ministro da Saúde

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira e os seis presidentes das juntas de freguesia do concelho, solicitaram na segunda-feira, 9 de Janeiro, audiências urgentes com o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e com o Diretor-Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, devido à crescente falta de médicos de família no concelho.

Desde o início do ano que os centros de saúde de Alhandra e Forte da Casa perderam os médicos que ali estavam ao serviço, deixando no total 26.498 utentes sem médico de família. A situação no concelho, diz o município em comunicado, tem vindo a agravar-se “significativamente” apesar das tentativas da câmara em mitigar a situação. Outra das preocupações que os autarcas querem levar à reunião com os responsáveis pela saúde é a correcta divulgação dos serviços prestados pelos agrupamentos de centros de saúde, de forma a “esclarecer convenientemente a população das soluções encontradas” para, segundo a câmara, facilitar o acesso das pessoas sem médico de família aos cuidados de saúde.